«Никто не узнает»: и креативный класс тоже плачет

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Игорь – прогрессивный московский чиновник (Кирилл Сафонов, играл в «Люби их всех» и «Кратком курсе счастливой жизни»). Отвечает за парки, велодорожки и пешеходный центр. В интервью говорит, что сам любит перемещаться по городу на своих двоих – и не врет, действительно любит. Так, однажды во время прогулки его хватил инфаркт. Слава богу, откачали. Оказалось, отец передал по наследству сердце с врожденным таймером – сам умер в 36, и сыну осталось еще года три максимум. А теперь, внимание, вопрос: что Игорь оставит после себя? Кроме велодорожек.

Игорь любит и любим. Но уже много лет они с женой Дашей (Евгения Брик – «Оттепель», «Одесса», «Стиляги») не могут завести детей. Теперь, когда счет пошел на дни, он идет ва-банк – молчит про свои «часики», напоминает про «часики» жене. Хватит ждать – тебе 38, давай найдем донора для ЭКО среди наших друзей. Смотри – все породистые, с хорошей наследственностью, цвет нации. Выбирай любого. Только не говори кого – мне знать необязательно. Конечно, это не предложение – шантаж. И Даша согласилась. После скандала, слез и большого количества алкоголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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