«Никто не узнает»: и креативный класс тоже плачет

Игорь – прогрессивный московский чиновник (Кирилл Сафонов, играл в «Люби их всех» и «Кратком курсе счастливой жизни»). Отвечает за парки, велодорожки и пешеходный центр. В интервью говорит, что сам любит перемещаться по городу на своих двоих – и не врет, действительно любит. Так, однажды во время прогулки его хватил инфаркт. Слава богу, откачали. Оказалось, отец передал по наследству сердце с врожденным таймером – сам умер в 36, и сыну осталось еще года три максимум. А теперь, внимание, вопрос: что Игорь оставит после себя? Кроме велодорожек.