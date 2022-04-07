«Никто не узнает»: и креативный класс тоже плачет

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Игорь – прогрессивный московский чиновник (Кирилл Сафонов, играл в «Люби их всех» и «Кратком курсе счастливой жизни»). Отвечает за парки, велодорожки и пешеходный центр. В интервью говорит, что сам любит перемещаться по городу на своих двоих – и не врет, действительно любит. Так, однажды во время прогулки его хватил инфаркт. Слава богу, откачали. Оказалось, отец передал по наследству сердце с врожденным таймером – сам умер в 36, и сыну осталось еще года три максимум. А теперь, внимание, вопрос: что Игорь оставит после себя? Кроме велодорожек.
Игорь любит и любим. Но уже много лет они с женой Дашей (Евгения Брик – «Оттепель», «Одесса», «Стиляги») не могут завести детей. Теперь, когда счет пошел на дни, он идет ва-банк – молчит про свои «часики», напоминает про «часики» жене. Хватит ждать – тебе 38, давай найдем донора для ЭКО среди наших друзей. Смотри – все породистые, с хорошей наследственностью, цвет нации. Выбирай любого. Только не говори кого – мне знать необязательно. Конечно, это не предложение – шантаж. И Даша согласилась. После скандала, слез и большого количества алкоголя.