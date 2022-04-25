МТС инвестирует в шоу Филиппа Киркорова

МТС инвестирует в шоу Филиппа КиркороваВложения в организацию тура и его продвижение могут составить до 1 млрд рублей, оценивают эксперты
Компания «МТС энтертейнмент» («дочка» телеком-оператора МТС по развитию концертного направления) инвестирует в гастрольное турне по России популярного артиста Филиппа Киркорова, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» сам Киркоров, уточнив, что турне будет приурочено к его юбилею (55 лет). Размер инвестиций в шоу партнеры не раскрывают, как и прогнозируемую выручку от проекта.
Доходы с продаж билетов партнеры будут делить между собой, рассказал «Ведомостям» исполнительный продюсер шоу Киркорова Александр Запорожец. Но в какой пропорции, также не раскрывается.
Стороны уже достигли соответствующих договоренностей, подписание документов намечено на понедельник, добавил представитель «МТС энтертейнмент». По его словам, компания инвестирует в постановку шоу Киркорова и станет организатором более 100 концертов артиста. Турне стартует в июне 2022 г. и продлится до конца 2023 г. Концерты будут проходить на площадках вместимостью от 1000 до 8000 человек в крупных городах России. Как уточнил представитель «МТС энтертейнмент», в зависимости от города это будут либо дворцы спорта, либо концертные залы. Компания планирует задействовать как собственные площадки, так и партнерские, добавил он, не раскрыв количество своих площадок.
«Мы пока не нашли другого артиста, который может стабильно собирать полные залы с таким количеством концертов в год», – пояснил «Ведомостям» выбор артиста представитель «МТС энтертейнмент». Он подчеркнул, что речь идет именно о сотрудничестве в концертной деятельности, планов, чтобы артист стал лицом бренда, на данный момент нет.
Расходы на организацию и продвижение турне Киркорова могут составить от 400 млн до 1 млрд руб., оценивают главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов и гендиректор концертного агентства Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев. Итоговая сумма, по словам Сафронова, будет зависеть от числа задействованных в шоу артистов, декораций и, соответственно, от расходов на логистику и проживание. Эксперты сходятся во мнении, что турне Киркорова – очевидный выбор для инвестирования. Это один из немногих артистов, которые могут собирать большие залы, говорит президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин. Аудитория Киркорова весьма устойчива и охватывает многие возрастные категории, добавляет Сафронов.
Выступления под минус
Ни один участник концертной отрасли не смог выйти на прибыль с начала 2022 г., сообщил в апреле уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов в своем обращении к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Ключевая причина – действующие коронавирусные ограничения. В некоторых регионах, к примеру, запрещены танцевальные зоны и сохранены лимиты по заполняемости зала. Такие ограничения действуют, например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, следует из обращения.
По оценке агентства InterMedia, доходы от афишных мероприятий (без учета бюджетного финансирования за 2021 г. составили 35–40 млрд руб., что почти в 3 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.
Главным риском, который может оказать влияние на окупаемость проекта, как отмечает Сафронов, может стать уже не ситуация с пандемией коронавируса, а снижение покупательной способности в связи с экономической ситуацией в стране. Впрочем, прямые рекламные кампании с сопоставимым результатом обошлись бы намного дороже, уверен эксперт.
Шурыгин сомневается, что организаторам удастся провести более 100 концертов: «В стране не существует такого количества городов с достойными залами».