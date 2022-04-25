МТС инвестирует в шоу Филиппа Киркорова

Выступления под минус

Ни один участник концертной отрасли не смог выйти на прибыль с начала 2022 г., сообщил в апреле уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов в своем обращении к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Ключевая причина – действующие коронавирусные ограничения. В некоторых регионах, к примеру, запрещены танцевальные зоны и сохранены лимиты по заполняемости зала. Такие ограничения действуют, например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, следует из обращения.

По оценке агентства InterMedia, доходы от афишных мероприятий (без учета бюджетного финансирования за 2021 г. составили 35–40 млрд руб., что почти в 3 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.