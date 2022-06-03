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«Три кота и море приключений»: свободу крабам!

В прокат вышла полнометражная адаптация популярного мультсериала канала СТС
Николай Корнацкий
В прокат вышла полнометражная адаптация популярного мультсериала канала СТС. Сюжетная формула познавательной миниатюры доказала эффективность и в часовом формате благодаря ходу со спасением «братьев наших меньших» / Метрафильмс

Компот, Коржик и Карамелька поехали с родителями на море. Детей в отеле больше нет, поиграть не с кем, зато по пляжу бегает смешной белый краб. У него всего одна клешня, но огромная семья – в бухте неподалеку. Черные, коричневые, серые. Страшно активные.

Наигравшись с живностью, коты возвращаются в гостиницу и видят жуткое объявление – грядет крабовый фестиваль. И это не конкурс талантов среди ракообразных, а праздник еды из ракообразных. Новых котячьих друзей приготовит для постояльцев заезжий звездный шеф-повар. Ужаснувшись, Компот, Коржик и Карамелька решают спасти Крекера (так они назвали белого краба) и его сородичей от гибели: «Как супергерои. Или суперагенты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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