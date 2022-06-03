«Три кота и море приключений»: свободу крабам!

Компот, Коржик и Карамелька поехали с родителями на море. Детей в отеле больше нет, поиграть не с кем, зато по пляжу бегает смешной белый краб. У него всего одна клешня, но огромная семья – в бухте неподалеку. Черные, коричневые, серые. Страшно активные.