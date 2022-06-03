«Три кота и море приключений»: свободу крабам!В прокат вышла полнометражная адаптация популярного мультсериала канала СТС
Компот, Коржик и Карамелька поехали с родителями на море. Детей в отеле больше нет, поиграть не с кем, зато по пляжу бегает смешной белый краб. У него всего одна клешня, но огромная семья – в бухте неподалеку. Черные, коричневые, серые. Страшно активные.
Наигравшись с живностью, коты возвращаются в гостиницу и видят жуткое объявление – грядет крабовый фестиваль. И это не конкурс талантов среди ракообразных, а праздник еды из ракообразных. Новых котячьих друзей приготовит для постояльцев заезжий звездный шеф-повар. Ужаснувшись, Компот, Коржик и Карамелька решают спасти Крекера (так они назвали белого краба) и его сородичей от гибели: «Как супергерои. Или суперагенты».
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