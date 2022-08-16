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Российские киберспортсмены переходят с Twitch на другие платформы

Cервисы из Китая и России наращивают аудиторию, но основной бенефициар – VK, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Киберспортом интересуются порядка 10% россиян в возрасте 12–64 лет, следует из данных исследования компании Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Практически все они играют в видеоигры более раза в неделю. Из этих 10% игроков около половины лишь наблюдают за киберспортом, но не делают ставок. 4% из выборки делают ставки, еще 2% участвуют в киберспортивных турнирах, говорится в исследовании.

В основе исследования Mediascope – данные десктопной (15 000 человек) и мобильной (более 20 000 человек) панелей, а также результаты онлайн-опроса Brandpulse (более 30 000 человек). Респонденты – россияне в возрасте 12–64 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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