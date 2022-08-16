Российские киберспортсмены переходят с Twitch на другие платформы

Киберспортом интересуются порядка 10% россиян в возрасте 12–64 лет, следует из данных исследования компании Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Практически все они играют в видеоигры более раза в неделю. Из этих 10% игроков около половины лишь наблюдают за киберспортом, но не делают ставок. 4% из выборки делают ставки, еще 2% участвуют в киберспортивных турнирах, говорится в исследовании.