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«Мы делаем то, чего хотел Толкин»

1 сентября состоялась долгожданная премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Софья Корепанова
Amazon Studios

Толкин много писал об истории Средиземья, уделяя особое внимание Третьей эпохе (когда происходят события «Хоббита» и «Властелина колец») и Первой эпохе (подробно рассказана в «Сильмариллионе»). Вторая эпоха, о которой речь в нынешнем сериале, набросана куда более широкими мазками. В основе сюжета – книги Толкина, главным образом – «Приложения» к «Властелину колец», где 3441 год Второй эпохи втиснут в 150 страниц. Чтобы их написать, Толкин отложил подготовку последней книги саги «Возвращение короля».

«[Приложения] играют важную роль в создании общего эффекта, – объяснял писатель своему издателю в 1961 г. – Они создают убедительное ощущение исторической реальности».

Один из шоураннеров сериала, Джон Пейн, уверяет, что, если почитать письма Толкина, там прямо говорится: писатель не хотел создавать законченную историю о Второй эпохе. Напротив, он стремился дать простор для творчества всех желающих: и художников, и музыкантов, и сценаристов. «Мы делаем то, чего хотел Толкин», – убеждал Пейн журнал Empire.

В начале сериала в Средиземье царит относительный мир. Война с Морготом закончилась столетия назад. Эльфы счастливо живут в Линдоне, подземный мегаполис гномов Казад-Дум поражает великолепием, люди создали могущественное королевство Нуменор. Вроде все спокойно, но некоторые, в том числе молодая эльфийка Галадриэль, чувствуют что-то неладное. Время покажет, что они правы: в эту эпоху и были выкованы Кольца власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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