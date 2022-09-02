«Мы делаем то, чего хотел Толкин»1 сентября состоялась долгожданная премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Толкин много писал об истории Средиземья, уделяя особое внимание Третьей эпохе (когда происходят события «Хоббита» и «Властелина колец») и Первой эпохе (подробно рассказана в «Сильмариллионе»). Вторая эпоха, о которой речь в нынешнем сериале, набросана куда более широкими мазками. В основе сюжета – книги Толкина, главным образом – «Приложения» к «Властелину колец», где 3441 год Второй эпохи втиснут в 150 страниц. Чтобы их написать, Толкин отложил подготовку последней книги саги «Возвращение короля».
«[Приложения] играют важную роль в создании общего эффекта, – объяснял писатель своему издателю в 1961 г. – Они создают убедительное ощущение исторической реальности».
Один из шоураннеров сериала, Джон Пейн, уверяет, что, если почитать письма Толкина, там прямо говорится: писатель не хотел создавать законченную историю о Второй эпохе. Напротив, он стремился дать простор для творчества всех желающих: и художников, и музыкантов, и сценаристов. «Мы делаем то, чего хотел Толкин», – убеждал Пейн журнал Empire.
В начале сериала в Средиземье царит относительный мир. Война с Морготом закончилась столетия назад. Эльфы счастливо живут в Линдоне, подземный мегаполис гномов Казад-Дум поражает великолепием, люди создали могущественное королевство Нуменор. Вроде все спокойно, но некоторые, в том числе молодая эльфийка Галадриэль, чувствуют что-то неладное. Время покажет, что они правы: в эту эпоху и были выкованы Кольца власти.