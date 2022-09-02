«Мы делаем то, чего хотел Толкин»

Толкин много писал об истории Средиземья, уделяя особое внимание Третьей эпохе (когда происходят события «Хоббита» и «Властелина колец») и Первой эпохе (подробно рассказана в «Сильмариллионе»). Вторая эпоха, о которой речь в нынешнем сериале, набросана куда более широкими мазками. В основе сюжета – книги Толкина, главным образом – «Приложения» к «Властелину колец», где 3441 год Второй эпохи втиснут в 150 страниц. Чтобы их написать, Толкин отложил подготовку последней книги саги «Возвращение короля».