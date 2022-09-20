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МТС запустит сервис цифровых книг «Строки»

Оператор планирует занять 30% рынка цифровых книг за два года
Дмитрий Игнатьев
Книжный сервис «Строки» в ближайшие два года займет 30% рынка цифровых книг, надеются в МТС / Евгений Разумный / Ведомости

Телекомоператор МТС в ближайшее время запустит сервис цифровых книг, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных российских издательств. Эту информацию подтвердил представитель МТС, уточнивший, что сервис планируется запустить уже 21 сентября и он получит название «Строки».

МТС с 2015 г. развивала проект «МТС библиотека» с платформой «Литрес», которая предоставляла свой контент. Как пояснил представитель оператора, это в числе прочего не давало возможности управлять ценовым и контентным предложением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных