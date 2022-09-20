МТС запустит сервис цифровых книг «Строки»Оператор планирует занять 30% рынка цифровых книг за два года
Телекомоператор МТС в ближайшее время запустит сервис цифровых книг, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных российских издательств. Эту информацию подтвердил представитель МТС, уточнивший, что сервис планируется запустить уже 21 сентября и он получит название «Строки».
МТС с 2015 г. развивала проект «МТС библиотека» с платформой «Литрес», которая предоставляла свой контент. Как пояснил представитель оператора, это в числе прочего не давало возможности управлять ценовым и контентным предложением.
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