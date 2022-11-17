Вячеслав Муругов покидает «Национальную медиа группу»Должность замгендиректора холдинга по развлекательному вещанию займет Александр Акопов
Заместитель гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ, управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами) по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов, совмещавший эту должность с руководством субхолдинга «СТС Медиа», принял решение покинуть холдинг, сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Новым замом гендиректора НМГ по развлекательному вещанию станет продюсер Александр Акопов. Назначение вступает в силу с 23 ноября. Также Акопов займет пост гендиректора канала СТС.
Карьера Вячеслава Муругова
Муругов пришел на работу в «СТС Медиа» в 2005 г. в качестве директора департамента производства телевизионных сериалов СТС. В 2007 г. занял пост исполнительного продюсера, а с 2008 по 2014 гг. был гендиректором канала СТС и генпродюсером «СТС Медиа». В 2015 г. став советником гендиректора «СТС Медиа», отошел от оперативного управления каналов. В 2016 г. занял должность гендиректора «СТС Медиа» и телеканала СТС. С 2019 г — заместитель гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. С июня 2019 г. по декабрь 2021 г. был президентом производственной «дочки» холдинга «НМГ студия». Среди проектов, которые были запущены Муруговым, – сериалы СТС «Папины дочки», «Кадеты», «Кухня», «Молодежка» и т.д., на видеосервисе more.tv – «Чики», «Псих» и т.д.
Акопов будет отвечать в холдинге за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также за собственное производство развлекательного контента холдинга, уточнил представитель НМГ.
«Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции и пользуются заслуженным вниманием рекламодателей», – передала через представителя гендиректор НМГ Светлана Баланова, отметив при этом, что рада приветствовать в команде холдинга Акопова.
Александру Акопову 64 года. Он родился в Москве, окончил Московский инженерно-строительный институт и аспирантуру на кафедре «Системы автоматизированного проектирования», работал в строительстве. Карьеру в медиа Акопов начал еще в 80-х, в качестве сценариста участвовал в программах Центрального телевидения СССР. В 1988 г. с партнерами создал одну из первых негосударственных компаний «Игра – техника» (с 1991 г. – «Видео Интернешнл») , занимавшихся производством телепередач и рекламы. С 1996 г. по начало 2000-х занимал руководящие должности в ВГТРК: директор продюсерского центра ВГТРК, затем гендиректор телеканала «Россия-1» (РТР), заместитель председателя ВГТРК.
С 2002 по 2015 г. управлял созданными им с партнерами продюсерской компанией «Амедиа» и студийным комплексом «Киностудия Амедиа», с 2012 г. – онлайн-сервисом «Амедиатека», с 2015 г. – продюсерской компанией «Студия Космос».
Известен в качестве продюсера более 100 телевизионных программ и сериалов, в числе которых «Марш Турецкого», «Бригада», «Идиот», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Татьянин день», «Закрытая школа», «Екатерина», «Доктор Преображенский», «Елизавета» и др.
В 2013 г. был избран президентом фонда «Академия российского телевидения» (ТЭФИ). В 2021 г. создал и возглавил Институт кино в НИУ ВШЭ, открывший подготовку актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров по программам бакалавриата и магистратуры.