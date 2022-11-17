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Вячеслав Муругов покидает «Национальную медиа группу»

Должность замгендиректора холдинга по развлекательному вещанию займет Александр Акопов
Мария Истомина
Должность замгендиректора холдинга по развлекательному вещанию займет Александр Акопов / Гавриил Григоров / ТАСС

Заместитель гендиректора «Национальной медиа группы» (НМГ, управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами) по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов, совмещавший эту должность с руководством субхолдинга «СТС Медиа», принял решение покинуть холдинг, сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Новым замом гендиректора НМГ по развлекательному вещанию станет продюсер Александр Акопов. Назначение вступает в силу с 23 ноября. Также Акопов займет пост гендиректора канала СТС.

Карьера Вячеслава Муругова

Муругов пришел на работу в «СТС Медиа» в 2005 г. в качестве директора департамента производства телевизионных сериалов СТС. В 2007 г. занял пост исполнительного продюсера, а с 2008 по 2014 гг. был гендиректором канала СТС и генпродюсером «СТС Медиа». В 2015 г. став советником гендиректора «СТС Медиа», отошел от оперативного управления каналов. В 2016 г. занял должность гендиректора «СТС Медиа» и телеканала СТС. С 2019 г — заместитель гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. С июня 2019 г. по декабрь 2021 г. был президентом производственной «дочки» холдинга «НМГ студия». Среди проектов, которые были запущены Муруговым,  – сериалы СТС «Папины дочки», «Кадеты», «Кухня», «Молодежка» и т.д., на видеосервисе more.tv – «Чики», «Псих» и т.д.

Акопов будет отвечать в холдинге за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также за собственное производство развлекательного контента холдинга, уточнил представитель НМГ.

«Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции и пользуются заслуженным вниманием рекламодателей», – передала через представителя гендиректор НМГ Светлана Баланова, отметив при этом, что рада приветствовать в команде холдинга Акопова.

Александру Акопову 64 года. Он родился в Москве, окончил Московский инженерно-строительный институт и аспирантуру на кафедре «Системы автоматизированного проектирования», работал в строительстве. Карьеру в медиа Акопов начал еще в 80-х, в качестве сценариста участвовал в программах Центрального телевидения СССР. В 1988 г. с партнерами создал одну из первых негосударственных компаний «Игра – техника» (с 1991 г. – «Видео Интернешнл») , занимавшихся производством телепередач и рекламы. С 1996 г. по начало 2000-х занимал руководящие должности в ВГТРК: директор продюсерского центра ВГТРК, затем гендиректор телеканала «Россия-1» (РТР), заместитель председателя ВГТРК.

С 2002 по 2015 г. управлял созданными им с партнерами продюсерской компанией «Амедиа» и студийным комплексом «Киностудия Амедиа», с 2012 г. – онлайн-сервисом «Амедиатека», с 2015 г. – продюсерской компанией «Студия Космос».

Известен в качестве продюсера более 100 телевизионных программ и сериалов, в числе которых «Марш Турецкого», «Бригада», «Идиот», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Татьянин день», «Закрытая школа», «Екатерина», «Доктор Преображенский», «Елизавета» и др.

В 2013 г. был избран президентом фонда «Академия российского телевидения» (ТЭФИ). В 2021 г. создал и возглавил Институт кино в НИУ ВШЭ, открывший подготовку актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров по программам бакалавриата и магистратуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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