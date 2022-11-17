Вячеслав Муругов покидает «Национальную медиа группу»

Карьера Вячеслава Муругова

Муругов пришел на работу в «СТС Медиа» в 2005 г. в качестве директора департамента производства телевизионных сериалов СТС. В 2007 г. занял пост исполнительного продюсера, а с 2008 по 2014 гг. был гендиректором канала СТС и генпродюсером «СТС Медиа». В 2015 г. став советником гендиректора «СТС Медиа», отошел от оперативного управления каналов. В 2016 г. занял должность гендиректора «СТС Медиа» и телеканала СТС. С 2019 г — заместитель гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. С июня 2019 г. по декабрь 2021 г. был президентом производственной «дочки» холдинга «НМГ студия». Среди проектов, которые были запущены Муруговым, – сериалы СТС «Папины дочки», «Кадеты», «Кухня», «Молодежка» и т.д., на видеосервисе more.tv – «Чики», «Псих» и т.д.