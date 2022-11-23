Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают СП для работы с госструктурами

Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают СП для работы с госструктурамиПосле ухода западных брендов интерес рекламщиков к госзаказчикам вырос
Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают совместное предприятие, сообщили «Ведомостям» гендиректор АДВ Андрей Панков и президент «Игроника» Никита Пипко. Компания, как уточнили они, будет специализироваться на работе по рекламному продвижению госучреждений и госкомпаний.
СП будет запущено на базе дочерней компании АДВ, им партнеры будут владеть на паритетных началах. Сделка, как уточнил Пипко, является безденежной. Председателем совета директоров СП будет назначен один из топ-менеджеров группы «Игроник», а гендиректором – топ-менеджер АДВ, сказал Пипко. Кто именно займет эти позиции, партнеры не раскрыли.
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