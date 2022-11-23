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Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают СП для работы с госструктурами

После ухода западных брендов интерес рекламщиков к госзаказчикам вырос
Дмитрий Игнатьев
Интерес рекламных групп к госкорпоративному рынку вырос после ухода из России или приостановки деятельности в стране большого количества западных рекламодателей / Андрей Гордеев / Ведомости

Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают совместное предприятие, сообщили «Ведомостям» гендиректор АДВ Андрей Панков и президент «Игроника» Никита Пипко. Компания, как уточнили они, будет специализироваться на работе по рекламному продвижению госучреждений и госкомпаний.

СП будет запущено на базе дочерней компании АДВ, им партнеры будут владеть на паритетных началах. Сделка, как уточнил Пипко, является безденежной. Председателем совета директоров СП будет назначен один из топ-менеджеров группы «Игроник», а гендиректором – топ-менеджер АДВ, сказал Пипко. Кто именно займет эти позиции, партнеры не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных