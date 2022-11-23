Рекламные группы АДВ и «Игроник» создают СП для работы с госструктурами

СП будет запущено на базе дочерней компании АДВ, им партнеры будут владеть на паритетных началах. Сделка, как уточнил Пипко, является безденежной. Председателем совета директоров СП будет назначен один из топ-менеджеров группы «Игроник», а гендиректором – топ-менеджер АДВ, сказал Пипко. Кто именно займет эти позиции, партнеры не раскрыли.