Издатели журналов нарастили продажи на маркетплейсах более чем в два раза

Продажи журналов на маркетплейсах выросли на 80–120% в январе – октябре 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Ведомостям» в Wildberries и Ozon. Представитель Ozon также отметил, что онлайн-площадка заключает контракты с издательствами на эксклюзив среди маркетплейсов по дистрибуции отдельных журналов. О каких именно изданиях идет речь, он не уточнил. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.