Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Издатели журналов нарастили продажи на маркетплейсах более чем в два раза

Этот канал распространения может составить до 12% в структуре их дистрибуции к 2026 году
Дмитрий Игнатьев
Самыми популярными журналами в январе – октябре этого года у покупателей Wildberries стали издания с выкройками для шитья Burda и YaSew / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи журналов на маркетплейсах выросли на 80–120% в январе – октябре 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Ведомостям» в Wildberries и Ozon. Представитель Ozon также отметил, что онлайн-площадка заключает контракты с издательствами на эксклюзив среди маркетплейсов по дистрибуции отдельных журналов. О каких именно изданиях идет речь, он не уточнил. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.

Самыми популярными журналами в январе – октябре этого года у покупателей Wildberries стали издания с выкройками для шитья Burda и YaSew и детские издания по мотивам популярных мультфильмов и видеоигр, уточнил представитель маркетплейса. На Ozon наибольшим спросом, как отметил представитель интернет-магазина, пользовались журналы издательского дома «Бурда», проекта Seasons и автомобильного издания «За рулем».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных