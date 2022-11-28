Издатели журналов нарастили продажи на маркетплейсах более чем в два раза

Издатели журналов нарастили продажи на маркетплейсах более чем в два разаЭтот канал распространения может составить до 12% в структуре их дистрибуции к 2026 году
Продажи журналов на маркетплейсах выросли на 80–120% в январе – октябре 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Ведомостям» в Wildberries и Ozon. Представитель Ozon также отметил, что онлайн-площадка заключает контракты с издательствами на эксклюзив среди маркетплейсов по дистрибуции отдельных журналов. О каких именно изданиях идет речь, он не уточнил. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались.
Самыми популярными журналами в январе – октябре этого года у покупателей Wildberries стали издания с выкройками для шитья Burda и YaSew и детские издания по мотивам популярных мультфильмов и видеоигр, уточнил представитель маркетплейса. На Ozon наибольшим спросом, как отметил представитель интернет-магазина, пользовались журналы издательского дома «Бурда», проекта Seasons и автомобильного издания «За рулем».