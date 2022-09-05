Подорожавшие бумажные книги обеспечат рост всего книжного рынка в 2022 году

В конце марта – начале апреля на книжном рынке был зафиксирован неожиданный всплеск спроса на книги уходящих из России зарубежных авторов, а также в целом на красочные детские книги и учебные издания в связи с предполагаемым их исчезновением из продажи или серьезным подорожанием полиграфии, говорит шеф-редактор журнала «Книжная индустрия» Елена Соловьева. «Это поддержало рынок в первом полугодии, но, вполне возможно, весенний всплеск будет нивелирован спадом во втором», – предполагает она.