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Подорожавшие бумажные книги обеспечат рост всего книжного рынка в 2022 году

Но число проданных экземляров снизится
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2022 г. книжный рынок России вырастет на 19% в денежном выражении и составит 118 млрд руб., но в экземплярах он упадет на 6% до 252 млн штук. Такой прогноз дал гендиректор издательства «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев на отраслевой конференции «Книжный рынок России – 2022», которая состоялась 5 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки.

По данным группы «Эксмо–АСТ», средний рост цен на книги с января по август 2022 г. составил порядка 25%. «Рост цен стал рекордным как минимум за последние 5 лет, особенно в сегменте бумажных книг. В первую очередь именно с этим связан прогнозируемый рост книжного рынка в деньгах», – рассказал «Ведомостям» Капьев. 

Среди ключевых факторов, которые привели к подорожанию бумажных книг, – рост стоимости бумаги и типографских услуг, поясняет он. Согласно данным члена правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елены Шитиковой, за январь – август стоимость полиграфических услуг в среднем выросла на 15-20%, бумаги – на 4-50%.

При этом рынок цифровых книг, по прогнозу группы компаний «Литрес» (в его состав входит одноименный сервис и подписной сервис MyBook)  в 2022 г. вырастет только на 5,5% и составит около 11,5 млрд руб., прогнозирует гендиректор группы Сергей Анурьев. 

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В результате СВО в феврале – марте рынок столкнулся с ограничением действия международных платежных систем, уходом ключевых рекламных носителей из России и участников рынка цифровых книг, например Storytel, объяснил он. По словам Анурьева, основной эффект от этих факторов пришелся на II квартал, когда на рынке цифровых книг впервые с 2019 г. было зафиксировано падение год к году – на 9,5% до 2,33 млрд руб.

Ранее именно цифровые книги выступали драйвером роста книжного рынка России. Их продажи, следует из данных «Эксмо-АСТ», ежегодно росли на 30–60%, в то время как продажи бумажных книг – на 6–11% (за исключением 2020 г., когда сегмент упал на 13%). В 2021 г. на продажи цифровых книг пришлось около 10,9 млрд руб. (11,5%) из общего объема рынка в 95 млрд руб.

Другими барьерами для развития всего книжного рынка являются уход крупных западных правообладателей с российского рынка (среди них – Macmillan, Simon & Schuster, Penguin Random House и др.) и рост пиратства в первую очередь книг европейских и американских авторов, отметил Капьев: «Их доля в портфеле ведущих российских издательств составляет от 40 до 90%».

Точками роста всего книжного рынка, по словам Капьева, могут стать, например, борьба с пиратством, открытие новых книжных магазинов в рамках федеральных книжных сетей и т. д.

Эксперты сомневаются в росте книжного рынка и в денежном выражении по итогам года.

В конце марта – начале апреля на книжном рынке был зафиксирован неожиданный всплеск спроса на книги уходящих из России зарубежных авторов, а также в целом на красочные детские книги и учебные издания в связи с предполагаемым их исчезновением из продажи или серьезным подорожанием полиграфии, говорит шеф-редактор журнала «Книжная индустрия» Елена Соловьева. «Это поддержало рынок в первом полугодии, но, вполне возможно, весенний всплеск будет нивелирован спадом во втором», – предполагает она.

Уход западных правообладателей вряд ли приведет к росту выпуска книг российских авторов, результатом может стать снижение выручки издательств, считает исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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