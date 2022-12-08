В России появится национальная издательская система

В России появится национальная издательская системаНа доработку существующего решения Axiocat правительство планирует выделить 65 млн рублей
В России планируется запустить национальную издательскую систему, которая сможет заместить западное ПО, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных российских издательствах. По их словам, Минцифры обсуждало эту инициативу с участниками рынка. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» топ-менеджеры издательских домов «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «ИМ медиа». Сейчас крупные федеральные издания пользуются западными издательскими комплексами Atex (например, c ней работает ИД «Аргументы и факты»), WoodWing (ИД «Комсомольская правда»), Vjoon K4 («Ведомости»).
Система будет запущена на базе российского редакционно-издательского комплекса Axiocat, эта программа сейчас требует доработки, добавил, в свою очередь, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии в Минцифры Владимир Григорьев. На доработку Axiocat, отметил Григорьев, правительство планирует выделить порядка 60–65 млн руб. Проект по доработке системы Axiocat уже одобрила правкомиссия по цифровому развитию, заявка на его финансирование направлена в Фонд “Сколково”, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.