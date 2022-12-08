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В России появится национальная издательская система

На доработку существующего решения Axiocat правительство планирует выделить 65 млн рублей
Дмитрий Игнатьев Анастасия Курашева
Мнение издателей о необходимости создания национальной издательской системы разделилось, но они солидарны в том, что существующее решение Axioсat требует доработки / Андрей Гордеев / Ведомости

В России планируется запустить национальную издательскую систему, которая сможет заместить западное ПО, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных российских издательствах. По их словам, Минцифры обсуждало эту инициативу с участниками рынка. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» топ-менеджеры издательских домов «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «ИМ медиа». Сейчас крупные федеральные издания пользуются западными издательскими комплексами Atex (например, c ней работает ИД «Аргументы и факты»), WoodWing (ИД «Комсомольская правда»), Vjoon K4 («Ведомости»).

Система будет запущена на базе российского редакционно-издательского комплекса Axiocat, эта программа сейчас требует доработки, добавил, в свою очередь, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии в Минцифры Владимир Григорьев. На доработку Axiocat, отметил Григорьев, правительство планирует выделить порядка 60–65 млн руб. Проект по доработке системы Axiocat уже одобрила правкомиссия по цифровому развитию, заявка на его финансирование направлена в Фонд “Сколково”, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных