В России появится национальная издательская система

Система будет запущена на базе российского редакционно-издательского комплекса Axiocat, эта программа сейчас требует доработки, добавил, в свою очередь, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии в Минцифры Владимир Григорьев. На доработку Axiocat, отметил Григорьев, правительство планирует выделить порядка 60–65 млн руб. Проект по доработке системы Axiocat уже одобрила правкомиссия по цифровому развитию, заявка на его финансирование направлена в Фонд “Сколково”, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.