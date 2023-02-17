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«Читай-город – Буквоед» в 2023 году вернется к прежним темпам открытия книжных магазинов

Компания и эксперты говорят о необходимости господдержки книготорговли
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

В 2023 г. будет открыто порядка 50 новых магазинов книжной сети «Читай-город – Буквоед», сообщил в интервью «Ведомостям» бенефициар этой книжной сети, совладелец группы компаний «Эксмо–АСТ» Олег Новиков. Прежде всего открываться точки будут в средних и небольших городах, где они востребованы и в том числе выполняют функцию социокультурных объектов, уточнил он.

«По обеспеченности книжными магазинами мы сейчас существенно отстаем от Европы, США, где на один книжный приходится 5000 жителей. У нас на один книжный приходится 30 000 жителей», – добавил Новиков.

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В 2023 г. «Читай-город – Буквоед» действительно планирует вернуться к прежним темпам роста количества магазинов книжной сети, подтвердил ее представитель. В 2022 г., после начала СВО, расширение сети было приостановлено на полгода, поэтому по итогам года «Читай-город – Буквоед» открыл только 24 торговые точки, поясняет он. Ранее ежегодно книжная сеть запускала более 50 новых магазинов: в 2018 г. – 68, в 2019 г.– 60, в 2021 г. – 55 (за исключением пандемийного 2020 г., когда был запущен только 31 магазин).

Крупнейшая в России книготорговая сеть «Читай-Город – Буквоед» появилась в 2008 г. после объединения сетей «Новый книжный» (позднее переименован в «Читай-город») и «Буквоед». В 2009 г. в ее состав также вошла федеральная книжная сеть «Библиосфера». Сейчас у «Читай-Город – Буквоеда» более 700 магазинов в городах России с населением от 100 000 человек.

У книжной сети есть несколько основных юрлиц, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». У ООО «Буквоед» выручка в 2021 г. составила 3,3 млрд руб., а чистая прибыль – 25,7 млн руб. Выручка ООО «Новый книжный М» в 2021 г. достигла 4,4 млрд руб., чистый убыток составил 100,9 млн руб. У ООО «Новый книжный центр» выручка в 2021 г. – 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 92,1 млн руб.

В 2022 г. объем продаж сети в деньгах увеличился на 18%, отметил Новиков. При этом порядка 50% прибыли от розничной торговли, по его словам, идет на дальнейшее развитие книжной сети. Инвестиции в одну торговую точку, по оценке бизнесмена, составляют порядка 10 млн руб., а срок окупаемости – 4-5 лет.

«Мы не можем сейчас рассчитывать на какую-то капитализацию розницы. Мы много раз заявляли о необходимости господдержки книжных магазинов, но пока никаких механизмов не появилось. Говорить о налоговых льготах сегодня, конечно, не приходится. Но, к примеру, субсидирование ставки аренды до 50% дало бы существенный толчок к развитию книжной розницы», – уверен бизнесмен. 

Кроме того, стимулировать продажи книг может, например, включение произведений из школьной программы в проект «Пушкинская карта», говорит Новиков. Во время пандемии это предложение, по его словам, было передано правительству: «Но и этот вопрос пока на рассмотрении».

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Весь книжный рынок вырос на 10% в деньгах и упал по количеству проданных экземпляров

В 2022 г. российский книжный рынок в денежном выражении с учетом цифровых книг и учебной литературы вырос на 10% до 109 млрд руб., следует из данных «Эксмо–АСТ». По количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета цифровых книг и учебной литературы) продемонстрировал падение на 7%. Интернет-магазины по итогам 2022 г. стали лидером по объему продаж бумажных книг среди других каналов дистрибуции (учитываются данные только по коммерческому рынку). По данным «Эксмо–АСТ», продажи через них выросли на 31% до 39,1 млрд руб.

Продажи книжных магазинов составили 28,9 млрд руб., что на 12% выше, чем в 2021 г. Оборот от продажи книг у федеральных сетей вырос на 6% до 15,9 млрд руб., у магазинов с товарами повседневного спроса он упал на 31% до 4,3 млрд руб. Неструктурированные продажи увеличились на 5,5% до 1,9 млрд руб.

С тем, что книготорговле сейчас действительно может потребоваться помощь государства, согласны и эксперты. В случае отсутствия господдержки сроки окупаемости новых магазинов сети могут увеличиться, поскольку после начала СВО покупательная способность населения снизилась, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «В небольших городах, где платежеспособный спрос ниже, чем в мегаполисах, этот эффект более заметен», – считает он.

В сложившихся обстоятельствах книжной отрасли действительно необходима господдержка, один из вариантов – увеличение объемов  библиотечных закупок, считает главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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