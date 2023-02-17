«Читай-город – Буквоед» в 2023 году вернется к прежним темпам открытия книжных магазинов

В 2023 г. «Читай-город – Буквоед» действительно планирует вернуться к прежним темпам роста количества магазинов книжной сети, подтвердил ее представитель. В 2022 г., после начала СВО, расширение сети было приостановлено на полгода, поэтому по итогам года «Читай-город – Буквоед» открыл только 24 торговые точки, поясняет он. Ранее ежегодно книжная сеть запускала более 50 новых магазинов: в 2018 г. – 68, в 2019 г.– 60, в 2021 г. – 55 (за исключением пандемийного 2020 г., когда был запущен только 31 магазин).