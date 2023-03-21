Доходы Моргенштерна от рекламы в 2022 году упали на 80%

На своем Youtube-канале (11,8 млн подписчиков), по данным АБА, Моргенштерн в 2022 г. выложил 39 роликов, что на пять больше, чем в 2021 г. Но количество рекламных интеграций за аналогичный период на канале снизилось в шесть раз: с 12 до 2. В Instagram (7,4 млн подписчиков) по итогам 2022 г. количество постов у рэп-исполнителя снизилось с 96 до 77, а количество рекламных интеграций – с 3 до 1. Telegram-канал (547 840 подписчиков) у артиста появился только в марте 2022 г., всего за 2022 г. в нем было опубликовано 395 постов и размещено три рекламные интеграции.