Компания «Среда» Александра Цекало будет снимать только для Okko

«Среда» основана шоуменом Александром Цекало в 2008 г. Ему принадлежит 60% в ООО «Продюсерская компания «Среда» (юрлицо компании), еще 40% владеет управляющий партнер компании Иван Самохвалов, следует из «СПАРК-Интерфакса». Выручка ООО в 2021 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 383,7 млн руб.