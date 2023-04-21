Компания «Среда» Александра Цекало будет снимать только для Okko

Компания «Среда» Александра Цекало будет снимать только для OkkoСоздатель сериалов «Нулевой пациент» и «Хрустальный» подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом
Видеосервис Okko заключил с продюсерской компанией «Среда» трехлетний эксклюзивный контракт на производство сериалов, рассказали «Ведомостям» представители компаний. По контракту «Среда» должна будет произвести для видеосервиса 15 оригинальных проектов. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.
«Среда» основана шоуменом Александром Цекало в 2008 г. Ему принадлежит 60% в ООО «Продюсерская компания «Среда» (юрлицо компании), еще 40% владеет управляющий партнер компании Иван Самохвалов, следует из «СПАРК-Интерфакса». Выручка ООО в 2021 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 383,7 млн руб.
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