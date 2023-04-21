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Компания «Среда» Александра Цекало будет снимать только для Okko

Создатель сериалов «Нулевой пациент» и «Хрустальный» подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Видеосервис Okko заключил с продюсерской компанией «Среда» трехлетний эксклюзивный контракт на производство сериалов, рассказали «Ведомостям» представители компаний. По контракту «Среда» должна будет произвести для видеосервиса 15 оригинальных проектов. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.

«Среда» основана шоуменом Александром Цекало в 2008 г. Ему принадлежит 60% в ООО «Продюсерская компания «Среда» (юрлицо компании), еще 40% владеет управляющий партнер компании Иван Самохвалов, следует из «СПАРК-Интерфакса». Выручка ООО в 2021 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 383,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных