Экс-полицейские получили от 5 до 11 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»За вознаграждение от экс-гендиректора ООО «Кино-групп» они перекрывали улицы
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум полицейским за получение взяток общей суммой более миллиона рублей. Экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил наказание гораздо более суровое – 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей.
Это связано с тем, что начальнику Фокина следствие вменяло только один эпизод взяточничества, а подчиненному четыре эпизода. По одному из них судья Галина Таланина освободила самого Фокина от наказания за истечением срока давности. Судебный процесс длился в Дорогомиловском суде дольше года – с 17 февраля 2022 г.
Всего следствие возбудило три уголовных дела, связанных со съемками сериала «Чикатило», а разбирательство в трех судах столицы было связано с разными местами совершения преступления.
В частности, 29 августа 2022 г. Щербинский суд Москвы приговорил экс-гендиректора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Суд установил, что Большаков выступал посредником в передаче денег полицейским.
Вместе с ним были осуждены на 8,5 лет колонии бывший заместитель начальника 3-го отдела УООП ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин за два эпизода получения взяток в особо крупном размере и экс-замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин – ему назначено наказание в виде 7,5 лет колонии. Дело еще одного фигуранта «сериального» дела – Дениса Федорова, старшего инспектора рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и признал вину.
По версии следствия, пятеро полицейских получали от Большакова взятки (от 80 000 рублей) за перекрытие движения в нескольких районах Москвы для обеспечения съемочного процесса сериала «Чикатило». Движение перекрывалось в том числе в центре Москвы: в районе Арбата, в Тимирязевском районе и др.
Премьера первого сезона российского сериала о серийном маньяке Андрее Чикатило на платформе Okko состоялась в марте 2021 г., второй сезон вышел спустя год. Триллер снял режиссер Сарик Андреасян, а главная роль досталась Дмитрию Нагиеву.