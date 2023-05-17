Экс-полицейские получили от 5 до 11 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Вместе с ним были осуждены на 8,5 лет колонии бывший заместитель начальника 3-го отдела УООП ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин за два эпизода получения взяток в особо крупном размере и экс-замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин – ему назначено наказание в виде 7,5 лет колонии. Дело еще одного фигуранта «сериального» дела – Дениса Федорова, старшего инспектора рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и признал вину.