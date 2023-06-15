Минкультуры хочет обеспечить «бесперебойную работу» цирков в ЛНР и ДНР

Как устроен «Росгосцирк»

ФКП «Российская государственная цирковая компания» – крупнейшая в мире цирковая организация, объединяющая 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В них работает около 3500 сотрудников. Система работы «Росгосцирка» основана на цирковом конвейере, который представляет собой более 290 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Сформированные из номеров программы по цепочке переезжают из одного цирка в другой. В представлениях задействовано 1100 животных разных видов.

Выручка «Росгосцирка» в 2022 г. составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль – 27,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».