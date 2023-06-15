Минкультуры хочет обеспечить «бесперебойную работу» цирков в ЛНР и ДНР

Минкультуры хочет обеспечить «бесперебойную работу» цирков в ЛНР и ДНРНовые территории включают в гастрольный график «Росгосцирка»
Министерство культуры России намерено расширить сотрудничество с цирками на новых территориях страны, следует из проекта «Доклада об основных направлениях и результатах деятельности министерства в 2022 г. и задачах на 2023 г.», обнародованного ведомством. Сам документ планирует представить на итоговой коллегии Минкультуры 21 июня министр Ольга Любимова, указано там же.
Как отмечается в проекте, в августе – октябре 2022 г. в Луганском цирке уже прошли гастроли программы «Принц цирка» «Росгосцирка». Постановку режиссера Руслана Ганеева (воздушные гимнасты, акробаты на велобайках, номера с участием африканских львов, морских львов, попугаев, шоу фонтанов и т. д.) посмотрело 63 000 человек.
На повестке вопрос о включении цирков на присоединенных территориях в гастрольный график «Росгосцирка» на 2023 г. и «обеспечение их бесперебойной работы в рамках циркового конвейера», отмечается в документе. На сайте «Росгосцирка» в гастрольном графике пока указаны только Москва и Санкт-Петербург. В первом случае до конца июля запланированы показы «Принца цирка», во втором – представление «Страшная сила», которое будет идти до 3 сентября.
Но с 29 апреля по 11 июня 2023 г. Минкультуры РФ совместно с «Росгосцирком» презентовали в Луганском цирке театрализованный спектакль «Девочка и слон» с участием индийских слонов Андрея Дементьева-Корнилова, следует из афиши цирка. Представитель министерства уточнил «Ведомостям», что всего за этот срок состоялось 35 представлений, они «прошли с полным аншлагом». В планах 55 представлений «Самый добрый цирк», которые будут показаны в Мариуполе с 10 июня по 20 августа, добавил собеседник.
Как устроен «Росгосцирк»
ФКП «Российская государственная цирковая компания» – крупнейшая в мире цирковая организация, объединяющая 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В них работает около 3500 сотрудников. Система работы «Росгосцирка» основана на цирковом конвейере, который представляет собой более 290 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Сформированные из номеров программы по цепочке переезжают из одного цирка в другой. В представлениях задействовано 1100 животных разных видов.
Выручка «Росгосцирка» в 2022 г. составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль – 27,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Большая гастрольная программа, отметил представитель ведомства, запланирована на ближайшие месяцы в Луганске: 30 представлений циркового мюзикла на воде «Одиссея» (с 22 июля по 3 сентября), 35 представлений «Джамбо-шоу» (с 28 октября по 3 декабря), 40 представлений «Империя львиц» (с 16 декабря 2023 г. по 14 января 2024 г.).
10 июня также начал работу донецкий цирк, сообщил «Ведомостям» представитель министерства культуры ДНР. Гендиректор донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко рассказал «Ведомостям», что стоимость билетов на постановки «Росгосцирка» символическая – 100 руб. «Огромное количество животных, полноценная профессиональная программа. Я почти всех этих артистов знаю, они работали в Донецке в разные годы. 10 июня в Мариуполе премьера, начинают они двумя благотворительными представлениями. Они будут у нас до конца августа», – сообщил он.
Кукузенко добавил, что выступление артистов в Донецке исключено ввиду опасности обстрелов со стороны ВСУ. «Никто не будет рисковать жизнями детей, зрителей», – заключил он.
В Минкультуры России ожидают, что всего цирковые выступления посетит более 300 000 жителей новых территорий, говорит представитель ведомства. Средства от продажи билетов пойдут на нужды местных цирков, добавил он. Кто будет компенсировать затраты «Росгосцирка» на проведение гастролей в ЛНР и ДНР, собеседник не уточняет. В «Росгосцирке» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Как рассказал источник «Ведомостей», знакомый со схемой организации гастролей, вероятно, расходы «Росгосцирка» на новых территориях будут компенсированы целевой субсидией [из бюджета]: «То есть выплаты артистам, их проезд, проживание и другие расходы берет на себя «Росгосцирк», а министерство эти затраты компенсирует субсидией».
Затраты на организацию таких гастролей могут составить от 400 млн до 1 млрд руб., оценивает главный редактор информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, в заявленных представлениях нет «суперзвезд с большими гонорарами», в то же время участвуют «авторитетные профессионалы», а гонорары, вероятно, будут считаться по повышенной ставке.
«Но в программе много животных, а это всегда значительные расходы. В то же время не совсем понятно, как, к примеру, считать затраты на такую существенную часть расходов, как транспорт: билеты на новые территории не продаются, везут, как правило, спецпоездами и спецтранспортом», – резюмировал эксперт.