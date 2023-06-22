Автор «Человека из Подольска» рассказал о своей новой книге

Автор «Человека из Подольска» рассказал о своей новой книгеСборник очерков Дмитрия Данилова выйдет в августе в «Редакции Елены Шубиной»
Писатель Дмитрий Данилов написал сборник очерков о поездках по полузаброшенным железнодорожным линиям. Книга будет называться «Пустые поезда 2022 года» и выйдет в августе в «Редакции Елены Шубиной» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»). Об этом автор рассказал в интервью «Ведомостям».
«Для меня это был очень тяжелый год (2022 г. – "Ведомости"), начался он со смерти моей мамы. В качестве своего рода личной психотерапии я использовал на первый взгляд бессмысленные, бесцельные поездки на маленьких полупустых и совсем пустых поездах. Для меня это было очень целительно. Я писал тексты по итогам этих поездок и в какой-то момент понял, что эти заметки складываются в некий цельный проект. Так получилось, что я в этих текстах по разным поводам вспоминал мою маму, и в итоге я посвятил эту книгу ее памяти», – пояснил писатель.
Дмитрий Данилов – лауреат премии Андрея Белого, Московской арт-премии, финалист премии «НОС» – наиболее известен как драматург. На его счету такие популярные пьесы, как «Человек из Подольска» (премия «Золотая маска» – 2018), «Свидетельские показания», «Сережа очень тупой». Постановки вошли в репертуар «Современника», Мастерской Петра Фоменко, Театра.doc и еще десятков театров по всей стране. Две пьесы экранизированы режиссером Семеном Серзиным. Комедия «Человек из Подольска» участвовала в конкурсе «Кинотавра»–2020 (приз за лучшую музыку), а триллер «Похожий человек» (по мотивам «Свидетельских показаний») – в конкурсе «Русские премьеры» Московского кинофестиваля в 2022 г.
«Пустые поезда 2022 года» станут второй книгой автора, изданной в «Редакции Елены Шубиной». В прошлом году импринт выпустил антиутопию «Саша, привет!». По сюжету, в недалеком будущем университетского преподавателя приговаривают к смертной казни и не сообщают ему дату исполнения наказания. Роман стал одной из главных новинок сезона, вошел в число финалистов «Большой книги» и выиграл премию «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Суммарный тираж книги на сегодня – 10 000 экземпляров. В московском Театре наций идет спектакль «Саша, привет!» в постановке Марата Гацалова и по инсценировке самого автора.
Зимой 2023 г. Данилов возглавил совет экспертов премии «Большая книга», который формирует «длинный» и «короткий» списки финалистов. Шорт-лист по традиции был объявлен в июне в рамках книжного фестиваля Красная площадь – в него вошли такие книги, как «Чагин» Евгения Водолазкина, «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина, «Дар речи» Юрия Буйды, «Роза» Оксаны Васякиной, «Выше ноги от земли» Михаила Турбина, «Салюты на той стороне» Александры Шалашовой и др. Тройка победителей «Большой книги», которую определит жюри, будет объявлена в декабре.