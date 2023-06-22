Автор «Человека из Подольска» рассказал о своей новой книге

«Для меня это был очень тяжелый год (2022 г. – "Ведомости"), начался он со смерти моей мамы. В качестве своего рода личной психотерапии я использовал на первый взгляд бессмысленные, бесцельные поездки на маленьких полупустых и совсем пустых поездах. Для меня это было очень целительно. Я писал тексты по итогам этих поездок и в какой-то момент понял, что эти заметки складываются в некий цельный проект. Так получилось, что я в этих текстах по разным поводам вспоминал мою маму, и в итоге я посвятил эту книгу ее памяти», – пояснил писатель.