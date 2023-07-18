Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»«Национальная медиа группа» также заключила first look deal с его продакшн-компанией
Сценарист Андрей Золотарев после окончания контракта с видеосервисом «Иви» будет сотрудничать с холдингом «Национальная медиа группа» (НМГ), рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных продюсерских компаниях. Золотарев и представитель НМГ подтвердили это, уточнив, что стороны уже начали сотрудничество в рамках заключенного контракта first look deal с компанией Iney Productions, совладельцем которой является сценарист.
Партнерство по схеме first look deal предполагает, что телеканал СТС (принадлежит НМГ) и «НМГ студия» (холдинг является ее совладельцем) получат право приоритетного выбора разрабатываемых Iney Productions проектов. Также, как уточнил представитель НМГ, Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии». Срок действия контракта и количество проектов, а также другие параметры сделки стороны не раскрыли. Представитель НМГ лишь уточнил, что в качестве креативного продюсера «НМГ студии» Золотарев будет работать не только над проектами Iney, но и участвовать в создании сценариев «разножанровых полнометражных фильмов и сериалов» для активов холдинга.