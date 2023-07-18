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Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»

«Национальная медиа группа» также заключила first look deal с его продакшн-компанией
Мария Истомина
В бэкграунде Золотарева сценарии к десятку проектов, в том числе к дилогии «Лед», фильмам «Притяжение» и «Вторжение» / PhotoXPress

Сценарист Андрей Золотарев после окончания контракта с видеосервисом «Иви» будет сотрудничать с холдингом «Национальная медиа группа» (НМГ), рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных продюсерских компаниях. Золотарев и представитель НМГ подтвердили это, уточнив, что стороны уже начали сотрудничество в рамках заключенного контракта first look deal с компанией Iney Productions, совладельцем которой является сценарист.

Партнерство по схеме first look deal предполагает, что телеканал СТС (принадлежит НМГ) и «НМГ студия» (холдинг является ее совладельцем) получат право приоритетного выбора разрабатываемых Iney Productions проектов. Также, как уточнил представитель НМГ, Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии». Срок действия контракта и количество проектов, а также другие параметры сделки стороны не раскрыли. Представитель НМГ лишь уточнил, что в качестве креативного продюсера «НМГ студии» Золотарев будет работать не только над проектами Iney, но и участвовать в создании сценариев «разножанровых полнометражных фильмов и сериалов» для активов холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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