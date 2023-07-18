Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»

Партнерство по схеме first look deal предполагает, что телеканал СТС (принадлежит НМГ) и «НМГ студия» (холдинг является ее совладельцем) получат право приоритетного выбора разрабатываемых Iney Productions проектов. Также, как уточнил представитель НМГ, Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии». Срок действия контракта и количество проектов, а также другие параметры сделки стороны не раскрыли. Представитель НМГ лишь уточнил, что в качестве креативного продюсера «НМГ студии» Золотарев будет работать не только над проектами Iney, но и участвовать в создании сценариев «разножанровых полнометражных фильмов и сериалов» для активов холдинга.