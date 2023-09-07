В полнометражном мультфильме про Лунтика появится «суперзлодей»

Сериал «Лунтик и его друзья» выходит с 2006 г. (насчитывает более 500 серий) и ориентирован на детей 2-4 лет. Его главный герой – пришелец Лунтик, упавший на Землю с Луны. «Лунтик» – одна из последних российских долгоиграющих сериальных мультфраншиз, которая не имеет полнометражной адаптации. Самой кассовой киноверсией сериала остается фильм «Фиксики. Большой секрет» (2017; его сборы – 418 млн руб.; здесь и далее – данные ЕАИС). До релиза «Финника» в 2022 г. (442 млн) картина оставалась и самым успешным в прокате трехмерным мультфильмом российского производства. Сиквел «Фиксики против кработов» вышел в 2019 г. и собрал чуть меньше первой части (около 389 млн).