В полнометражном мультфильме про Лунтика появится «суперзлодей»Адаптация популярного сериала будет закончена к весне следующего года
В полнометражном мультфильме про Лунтика будет «жанровый сдвиг» в сторону детского триллера, а героям придется противостоять «большому суперзлодею». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал режиссер картины, дважды номинант премии «Оскар» Константин Бронзит. Других подробностей об этом персонаже он пока не раскрыл.
Фильм «Лунтик. Возвращение домой» должен быть закончен в апреле 2024 г., сообщил Бронзит. Это совместное производство студии «Мельница» и телеканала «Россия 1». По сюжету, команда друзей предпримет длинное путешествие, цель которого – помочь Лунтику вернуться обратно на Луну и найти свою маму. Во время путешествия, говорит режиссер, возникнут «вечные, программные вопросы» – о том, к примеру, что такое преданность и настоящая помощь.
«Я однажды сформулировал для себя, в чем уникальность «Лунтика». Почему он так нравится детям. Ведь это же рай! Герои живут в раю. Их проблемки – это райские проблемки. Это мир счастья, беззаботности, безмятежности. Мир бесконечной игры, где не нужно ходить в школу, выполнять скучные домашние обязанности», – пояснил Бронзит.
Создатели полнометражного «Лунтика», как отмечает Бронзит, попытались охватить максимально широкую аудиторию. Одним из главных крючков, по его словам, станет «новая, возросшая степень опасности».
«Если производящая компания делает проект для кинопроката, это уже означает, что она пытается охватить как можно более широкую аудиторию, – говорит режиссер. – Это то, что в мировой практике называется family film. И перед нами стояла именно такая задача – увлечь всех. Чтобы было весело, увлекательно, волнительно даже взрослому человеку».
Сериал «Лунтик и его друзья» выходит с 2006 г. (насчитывает более 500 серий) и ориентирован на детей 2-4 лет. Его главный герой – пришелец Лунтик, упавший на Землю с Луны. «Лунтик» – одна из последних российских долгоиграющих сериальных мультфраншиз, которая не имеет полнометражной адаптации. Самой кассовой киноверсией сериала остается фильм «Фиксики. Большой секрет» (2017; его сборы – 418 млн руб.; здесь и далее – данные ЕАИС). До релиза «Финника» в 2022 г. (442 млн) картина оставалась и самым успешным в прокате трехмерным мультфильмом российского производства. Сиквел «Фиксики против кработов» вышел в 2019 г. и собрал чуть меньше первой части (около 389 млн).
Кроме того, на экраны кинотеатров уже вышли три полнометражных мультфильма студии «Петербург» про смешариков («Смешарики. Начало», 2011 г.; «Смешарики. Легенда о золотом драконе», 2016 г.; «Смешарики. Дежавю», 2018 г.), два фильма студии «Мельница» про Барбоскиных («Барбоскины на даче», 2020 г.; «Барбоскины Team», 2022 г.), фильм про трех котов от студии «Метрафильмс» («Три кота и море приключений», 2022 г.) и др.
К полному метру идет и популярный сериал студии «Анимаккорд» «Маша и Медведь». В декабре 2022 г. в прокат был выпущен сборник «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», куда помимо трех стандартных 6-минутных серий вошел короткометражный фильм рекордного для франшизы метража в 22 минуты. Все серии сюжетно связаны между собой. Общая длительность сборника – 46 минут.