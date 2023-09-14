В Северной Осетии, на Алтае и в Еврейской АО увлеклись эзотерикой

В Северной Осетии в январе – августе 2023 г. был зафиксирован самый активный спрос на цифровые книги по эзотерике, говорится в исследовании книжного сервиса «Литрес» (есть в распоряжении «Ведомостей»). На эзотерическую литературу пришлось 4,37% от общего количества проданных цифровых книг в этом регионе, указано там же. Абсолютные показатели продаж по регионам в «Литрес» не раскрыли.