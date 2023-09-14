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В Северной Осетии, на Алтае и в Еврейской АО увлеклись эзотерикой

В этих регионах цифровые книги о мистических практиках скупают активнее всего
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

В Северной Осетии в январе – августе 2023 г. был зафиксирован самый активный спрос на цифровые книги по эзотерике, говорится в исследовании книжного сервиса «Литрес» (есть в распоряжении «Ведомостей»). На эзотерическую литературу пришлось 4,37% от общего количества проданных цифровых книг в этом регионе, указано там же. Абсолютные показатели продаж по регионам в «Литрес» не раскрыли.

Вторую позицию по доле эзотерической литературы от всего количества проданных в регионе цифровых книг заняла Республика Алтай: этот показатель здесь достиг 4,18%. Третье место – у Еврейской АО (4,12%), На четвертой и пятой позициях оказались Карачаево-Черкесия (3,74%) и Башкирия(3,67%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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