Режиссер Александр Велединский объяснил популярность сериалов о маньяках

Режиссер Александр Велединский объяснил популярность сериалов о маньякахЗритель любит смотреть на экране на то, чего боится в реальной жизни
Александр Велединский – режиссер «Закона» (2002 г.), одного из первых российских сериалов о маньяках, – объяснил феномен популярности таких проектов тем, что людям нравится смотреть на экране события, с которыми они боятся столкнуться в жизни. Этим мнением он поделился в интервью «Ведомостям».
«Маньяки – это страшно. Война – это страшно. Человек боится многих вещей, но с интересом смотрит на них в кино. Наверное, это приглушает страх. Помогает подсознательно ответить на вопрос, как бы лично я себя повел в такой-то ситуации», – предположил режиссер.
Другая причина интереса к таким проектам – зрителя неизменно привлекают яркие темы, добавил Велединский: «Почему желтая пресса существует? Она только на этом любопытстве и живет».
Тема маньяков резко обрела популярность в последние годы на фоне стримингового бума в России. Только за последние три года на отечественных онлайн-платформах вышел целый ряд оригинальных проектов, в основе сюжета которых – раскрытие серийных убийств. Это, в частности, «Хороший человек» (2020; Start), «Водоворот» (2020; «Кинопоиск»), «Чикатило» (2020-2021; Okko), «Хрустальный» (2021; Kion), «Замерзшие» (2022; Okko), «Фишер» (2023; Wink и more.tv), «Мерзлая земля» (2023; Wink и «Кинопоиск») и т. д.
Как признается Велединский, сам он браться за кино про маньяка не планировал, а с предложением снять сериал «Закон» об убийце, который карает грешников, к нему обратился продюсер Валерий Тодоровский.
«Мне позвонил Тодоровский, предложил встретиться. Показал 80-страничный синопсис, который писали другие люди, – под явным впечатлением от триллера «Семь» Дэвида Финчера. Я за ночь пролистал. Пришел и сказал: «Я возьмусь, если ты мне дашь возможность снять на тему – суд человеческий и суд Божий». Валера сказал «да». И мы переписывали сценарий прямо на ходу», – рассказал режиссер.
Александр Велединский – один из участников сериальной революции на российском телевидении рубежа 1990-2000-х гг. Он соавтор сценариев «Бригады» и «Дальнобойщиков». В 2013 г. Велединский завоевал Гран-при фестиваля «Кинотавр» с фильмом «Географ глобус пропил», снятым по мотивам бестселлера Алексея Иванова.