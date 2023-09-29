Режиссер Александр Велединский объяснил популярность сериалов о маньяках

«Мне позвонил Тодоровский, предложил встретиться. Показал 80-страничный синопсис, который писали другие люди, – под явным впечатлением от триллера «Семь» Дэвида Финчера. Я за ночь пролистал. Пришел и сказал: «Я возьмусь, если ты мне дашь возможность снять на тему – суд человеческий и суд Божий». Валера сказал «да». И мы переписывали сценарий прямо на ходу», – рассказал режиссер.