Стоимость аренды концертного оборудования увеличилась на 10–40%

Увеличение стоимости аренды оборудования для концертов, по оценке президента ГК NCA Михаила Шурыгина, составило 10–30%. Ильдар Бакеев, гендиректор одноименного агентства, заметил рост на 10–15% в тех случаях, когда оборудование преимущественно предоставлялось самой площадкой и требовался только «точечный довоз», на 20–40% – во всех остальных случаях. О том, что прокат оборудования стал «чуть дороже», сообщил и гендиректор компании «Империя музыки» (сотрудничает с Еленой Темниковой, Денисом Мацуевым и др.) Табриз Шахиди, но не раскрыл свою оценку динамики цен.