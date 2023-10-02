Стоимость аренды концертного оборудования увеличилась на 10–40%На это повлияли подорожание импортного оборудования и рост количества концертов
Компании, сдающие в прокат концертное оборудование, повысили расценки на свои услуги в январе – августе 2023 г. на 10–40% к аналогичному периоду 2022 г., рассказали «Ведомостям» организаторы зрелищных событий – группа компаний NCA (организовала в этом году фестивали «Лето без интернета» «Сам.Фест», «Арсеньев Live») и концертное агентство Ildar Bakeev Entertainment (сотрудничает с Пелагеей, группой «Моральный кодекс» и др.).
Увеличение стоимости аренды оборудования для концертов, по оценке президента ГК NCA Михаила Шурыгина, составило 10–30%. Ильдар Бакеев, гендиректор одноименного агентства, заметил рост на 10–15% в тех случаях, когда оборудование преимущественно предоставлялось самой площадкой и требовался только «точечный довоз», на 20–40% – во всех остальных случаях. О том, что прокат оборудования стал «чуть дороже», сообщил и гендиректор компании «Империя музыки» (сотрудничает с Еленой Темниковой, Денисом Мацуевым и др.) Табриз Шахиди, но не раскрыл свою оценку динамики цен.