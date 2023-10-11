Россияне заинтересовались книгами о коммунизме и социализме

Россияне заинтересовались книгами о коммунизме и социализмеСреди факторов – запрос на поиск справедливости
У россиян вырос спрос на цифровые книги о коммунизме и социализме, следует из данных книжного сервиса «Литрес» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Количество проданных экземпляров цифровых книг о коммунизме выросло в январе - сентябре 2023 г. на 39% к январю - сентябрю 2022 г., зафиксировали в сервисе. Аналогичный показатель у книг о социализме в июле - августе 2023 г. увеличился на 24% к тому же периоду 2022 г. При этом количество наименований цифровых книг такой тематики в сервисе в течение последних двух лет оставалось «на одном и том же уровне», отметили в «Литрес». Абсолютные показатели по продажам в сервисе не раскрыли.
К литературе о коммунизме и социализме «Литрес» относит все книги, которые имеют соответствующий тег в сервисе, поясняет его представитель: «Теги “социализм” и “коммунизм” присваиваются нон-фикшен текстам и художественным произведениям, в которых раскрываются идеи указанных политических идеологий». ГК «Литрес» (помимо одноименного сервиса включает в себя подписной сервис MyBook, «Литрес: Самиздат» и т. д.) – лидер рынка цифровых книг, по собственной оценке компании, ее доля в 2022 г. составила 66%.
Весь рынок цифровых книг, по оценке ГК «Литрес», показал нулевую динамику в 2022 г. и составил 11 млрд руб. В 2022 г. ГК сообщила, что ее выручка увеличилась на 7,6% к 2021 г., но не раскрыла абсолютных показателей. В 2021 г. ГК «Литрес» оценила свою выручку в порядка 7,7 млрд руб.
В первом полугодии 2023 г. рынок составил 5,95 млрд руб., его динамику в «Литрес» не раскрыли. Выручка ГК «Литрес» за тот же период увеличилась на 15% год к году (абсолютные показатели не были представлены). По итогам 2023 г. рынок цифровых книг вырастет на 13% к 2022 г. до порядка 12 млрд руб., оценивают в ГК.
Лидером по количеству проданных экземпляров в сегменте цифровых книг о коммунизме в сервисе «Литрес» стала биографическая книга «Ленин. Человек, который изменил все» Вячеслава Никонова в аудиоформате. На второй позиции – социально-фантастический роман «Красный континент» Алины Нури (в текстовом формате), на третьей – экономический труд Владимира Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (в аудиоформате). На четвертом месте – текстовый вариант биографии «Ленин. Человек, который изменил все», а на пятом – «Принципы коммунизма. Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (в аудиоформате).
В сегменте книг о социализме лидером стал классический труд Энгельса «Анти-Дюринг» в аудиоформате. На втором месте – политико-философский трактат «Общество спектакля» французского философа Ги Дебора (в текстовом формате), на третьем – сборник «Анти-Дюринг. Диалектика природы», включающий в себя два ключевых труда Энгельса (в текстовом формате). Четвертую позицию занял публицистический текст английского писателя Герберта Уэллса «Открытый заговор» (в текстовом формате), пятую – еще один труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (в аудиоформате).
В книжной сети «Читай-город» фиксируют «стабильный интерес» к книгам о социализме и коммунизме, говорит ее представитель: «В том числе за счет значительного количества переизданий классических трудов Ленина и книг, посвященных личности Сталина». Самой популярной книгой по продажам в этом сегменте стал труд «Государство и революция» Ленина.
В издательской группе «Альпина» отметили, что не выделяют такие узкие тематические сегменты, как книги о социализме и коммунизме, но фиксируют рост продаж исторического нон-фикшена. В первом полугодии 2023 г. количество проданных экземпляров этой тематики увеличилось на 10% к тому же периоду 2022 г., а в деньгах – на 14%.
Представитель маркетплейса Wildberries также сообщил, что на платформе книги о социализме и коммунизме не выделяются в отдельный тематический сегмент, но отметил кратный рост продаж бумажных книг о политических режимах. По его данным, в январе - сентябре 2023 г. они увеличились на 533% к январю - сентябрю 2022 г. В топе продаж на маркетплейсе – «Капитал» Маркса, «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса и «Государство и революция» Ленина.
Рост продаж книг о коммунизме и социализме абсолютно логичен, поскольку в мире в целом сейчас формируется «довольно сильный запрос на левую политику», говорит политолог Евгений Минченко.
Интерес к классическим коммунистическим и социалистическим трудам объясняется тем, что люди ищут альтернативу доминирующим идеологическим концепциям, считает политолог Алексей Макаркин: «Часть россиян, вероятно, не испытывает доверия ни к консервативно-патриотическим, ни к западным либеральным идеям».
Классическими левыми идеями интересуется молодежь, которая активно читает цифровые книги, добавляет политолог Константин Калачев: «Они не помнят недостатков советской государственной системы, а идеи классических социалистических и коммунистических трудов резонируют с их стремлением к равенству и справедливости».
При этом, как отмечает Калачев, поддержка партии КПРФ, несмотря на интерес к левой политике, в российском обществе не растет. «Российские коммунисты сейчас поддерживают довольно эклектичные идеи, в то время как в обществе усиливается запрос на “настоящих” левых», – резюмирует он.