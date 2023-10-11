Россияне заинтересовались книгами о коммунизме и социализме

У россиян вырос спрос на цифровые книги о коммунизме и социализме, следует из данных книжного сервиса «Литрес» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Количество проданных экземпляров цифровых книг о коммунизме выросло в январе - сентябре 2023 г. на 39% к январю - сентябрю 2022 г., зафиксировали в сервисе. Аналогичный показатель у книг о социализме в июле - августе 2023 г. увеличился на 24% к тому же периоду 2022 г. При этом количество наименований цифровых книг такой тематики в сервисе в течение последних двух лет оставалось «на одном и том же уровне», отметили в «Литрес». Абсолютные показатели по продажам в сервисе не раскрыли.