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Крупнейший оператор наружной рекламы Russ покупает еще одного конкурента

После покупки «Постера» доля Russ на рынке наружной рекламы составит 44%
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний Russ (крупнейший оператор наружной рекламы в России) закрыла сделку по покупке ГК «Постер» – четвертого по величине игрока на рынке наружной рекламы. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджер рекламной группы и топ-менеджер крупного рекламного агентства.

Как уточнил один из них, исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян 16 октября направил рекламным группам и агентствам письмо о том, что возглавляемая им компания «приступает к централизованным продажам размещения на рекламных конструкциях группы «Постер» (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Договорные обязательства по размещению рекламы с 1 по 31 октября сохраняют свою силу и будут реализованы, также указано в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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