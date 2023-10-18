Крупнейший оператор наружной рекламы Russ покупает еще одного конкурента

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ покупает еще одного конкурентаПосле покупки «Постера» доля Russ на рынке наружной рекламы составит 44%
Группа компаний Russ (крупнейший оператор наружной рекламы в России) закрыла сделку по покупке ГК «Постер» – четвертого по величине игрока на рынке наружной рекламы. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджер рекламной группы и топ-менеджер крупного рекламного агентства.
Как уточнил один из них, исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян 16 октября направил рекламным группам и агентствам письмо о том, что возглавляемая им компания «приступает к централизованным продажам размещения на рекламных конструкциях группы «Постер» (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Договорные обязательства по размещению рекламы с 1 по 31 октября сохраняют свою силу и будут реализованы, также указано в документе.
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