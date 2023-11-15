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Группа «Альпина» запустила издательство молодежной литературы

К 2024 году «Маршмеллоу букс» хочет отвоевать 10% сегмента young adult
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Альпина» (включает в себя издательства «Альпина паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Альпина.Проза», «Альпина.Дети», компанию Alpina Digital и т. д.) запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на выпуске литературы young adult, рассказала «Ведомостям» директор направления «Альпина.Дети» (объединяет детские и молодежные издательства в группе) Лана Богомаз. Совокупный объем инвестиций в этот проект, по ее оценке, составляет порядка 40 млн руб. Эти средства направлены на оплату лицензионных контрактов, производственные затраты, бюджет на продвижение и т. д. Планируемый срок их окупаемости – до двух лет, отметила Богомаз.

Литература для young adult («молодые взрослые») – это произведения, рассчитанные на молодежь (14–35 лет), где обязательным условием является главный герой – молодой человек, а в основе сюжета заложен процесс его становления, пояснили в издательской группе. Целевая аудитория издательства «Маршмеллоу букс», по словам Богомаз, читатели 16–30 лет, преимущественно женщины (80%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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