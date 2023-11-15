Группа «Альпина» запустила издательство молодежной литературы

Группа «Альпина» (включает в себя издательства «Альпина паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Альпина.Проза», «Альпина.Дети», компанию Alpina Digital и т. д.) запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на выпуске литературы young adult, рассказала «Ведомостям» директор направления «Альпина.Дети» (объединяет детские и молодежные издательства в группе) Лана Богомаз. Совокупный объем инвестиций в этот проект, по ее оценке, составляет порядка 40 млн руб. Эти средства направлены на оплату лицензионных контрактов, производственные затраты, бюджет на продвижение и т. д. Планируемый срок их окупаемости – до двух лет, отметила Богомаз.