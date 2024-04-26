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Блогер Влад А4 запускает сеть магазинов под собственным брендом

Ее успех будет зависеть от обновлений ассортимента и промо от инфлюенсера, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Влад А4 – первый блогер, который запускает в России сеть магазинов с собственной и лицензионной продукцией/ Кирилл Зыков / РИА Новости

Влад А4 (творческий псевдоним популярного блогера Владислава Бумаги) совместно с партнерами запускает сеть магазинов под собственным брендом, рассказала «Ведомостям» гендиректор сети «А4 магазин» Надежда Журина. В ее ассортименте будет представлена лицензионная продукция блогера, а также продукция его собственного производства (снеки, сладости и т. д.), уточнила она. Размер инвестиций в проект Журина не раскрыла. Представитель Влада А4 не ответил на запрос «Ведомостей».

Для аккумулирования выручки сети в апреле было зарегистрировано юрлицо ООО «А4 магазин», добавила Журина. В числе видов деятельности ООО указаны розничная торговля пищевыми продуктами, играми и игрушками, а также аренда интеллектуальной собственности. 39% в нем, как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», владеет Бумага, еще 1% принадлежит ООО «АЧетыре», которое на 100% принадлежит ему же. Оставшиеся доли распределены между Антоном Гришиным (27%), Журиной (12%), Юлией Гатти (11%) и Захаром Назаренко (10%). Все они являются совладельцами магазина с лицензионной продукцией по франшизе «Гарри Поттер» в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве (ООО «Мир магии»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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