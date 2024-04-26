Блогер Влад А4 запускает сеть магазинов под собственным брендом

Для аккумулирования выручки сети в апреле было зарегистрировано юрлицо ООО «А4 магазин», добавила Журина. В числе видов деятельности ООО указаны розничная торговля пищевыми продуктами, играми и игрушками, а также аренда интеллектуальной собственности. 39% в нем, как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», владеет Бумага, еще 1% принадлежит ООО «АЧетыре», которое на 100% принадлежит ему же. Оставшиеся доли распределены между Антоном Гришиным (27%), Журиной (12%), Юлией Гатти (11%) и Захаром Назаренко (10%). Все они являются совладельцами магазина с лицензионной продукцией по франшизе «Гарри Поттер» в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве (ООО «Мир магии»).