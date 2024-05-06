Киносеть Александра Мамута займется ресторанным бизнесом

Киносеть Александра Мамута займется ресторанным бизнесомСам предприниматель стал владеть киносетью напрямую, а не как ранее – через кипрскую компанию
Крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» планирует заняться ресторанным бизнесом, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Алексей Васясин. Для этого в конце апреля была зарегистрирована «дочка» основного юрлица киносети АО «Синема парк» – ООО «Ресто-парк», следует из данных ЕГРЮЛ. Развивать новое направление планируется через покупку франшиз, уточнил топ-менеджер. По его словам, сейчас киносеть ведет переговоры c крупной ресторанной и крупной кофейной сетями, но с кем именно – он не раскрыл. Общий объем инвестиций в 2024 г. – в покупку франшиз и запуск как минимум двух точек – составит порядка 100 млн руб., сроки окупаемости – три года, добавил Васясин.
Открывать ресторанные и кофейные точки объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» планирует первоначально в своих кинотеатрах, но в перспективе возможен выход и за пределы киносети, не исключил Васясин. Объединенная киносеть является на сегодня крупнейшей в стране: она управляет 73 кинотеатрами, в которых расположено 615 кинозалов, следует из данных «Невафильм Research» на 1 января 2024 г. По этому показателю она занимает 10,5% рынка. В 2023 г. российский бокс-офис, по данным государственного Фонда кино, составил 39 млрд руб. Рекордным этот показатель был в 2019 г., когда совокупные киносборы достигли 55,2 млрд руб.
В 2023 г. выручка основного юрлица сети – АО «Синема парк» – была равна 6,6 млрд руб., чистая прибыль – почти 1,9 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 2 мая владельцем этого АО, как следует из данных ЕГРЮЛ, стал Александр Мамут, до этого контролировавший киносеть через кипрскую CP Invest. Связаться с Мамутом на момент публикации «Ведомостям» не удалось. Васясин произошедшие изменения в структуре владения основного юрлица объединенной киносети объяснил желанием быть еще более прозрачными с точки зрения ведения бизнеса в России.
Эксперименты с ресторанными проектами у владельцев киносетей были и ранее, к примеру, сеть «Мираж» в пандемию 2020 г., когда кинотеатры были закрыты, запустила совместно с партнером доставку пиццы и стритфуда, напоминает аналитик «Невафильм Research». У киносетей, по его словам, есть опыт и экспертиза в общении с потребителями, есть налаженные отношения с торговыми центрами, все это важно для запуска проектов в ресторанном бизнесе. А в ситуации, когда показатели кинопроката снижаются, желание владельцев киносетей найти новый центр прибыли – логично, резюмировала эксперт.
Заявленные инвестиции – 100 млн руб. – на покупку франшизы и запуск двух точек общественного питания гендиректор аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценил как «релевантные». А вот названные сроки их окупаемости, как говорит он, выглядят оптимистично: по оценке Бурмистрова, они составят не три года, а, скорее, 4-4,5 года.
«Покупка франшиз, вероятно, единственная бизнес-модель, которая позволит быстро запустить точки и обеспечить адекватный уровень их окупаемости», – добавил эксперт.
При этом, как считает эксперт, выход киносети на ресторанный рынок будет сопряжен с довольно существенными рисками. Во-первых, трафик в кинотеатрах сейчас далеко не всегда показывает положительную динамику, отмечает Бурмистров: «А, во-вторых, ресторанный рынок очень конкурентный».