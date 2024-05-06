Киносеть Александра Мамута займется ресторанным бизнесом

Открывать ресторанные и кофейные точки объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» планирует первоначально в своих кинотеатрах, но в перспективе возможен выход и за пределы киносети, не исключил Васясин. Объединенная киносеть является на сегодня крупнейшей в стране: она управляет 73 кинотеатрами, в которых расположено 615 кинозалов, следует из данных «Невафильм Research» на 1 января 2024 г. По этому показателю она занимает 10,5% рынка. В 2023 г. российский бокс-офис, по данным государственного Фонда кино, составил 39 млрд руб. Рекордным этот показатель был в 2019 г., когда совокупные киносборы достигли 55,2 млрд руб.