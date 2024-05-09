Фантастический экшн «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1 млрд рублей

При этом зрители старше 35 лет составляют, по словам Щербаль, только пятую часть аудитории фильма, а самые многочисленные возрастные сегменты – молодежь от 12 до 17 лет (на третьей неделе проката на них пришлось 40% от общей аудитории) и от 18 до 24 лет (29%). Но эти зрители встретили фильм более прохладно: здесь NPS составил 42 пункта и 33 пункта соответственно, следует из данных Wanta Group. В целом индекс «сарафанного радио» у фильма Андрющенко оказался выше, чем у всех релизов, вышедших после новогодних праздников – 39 пунктов после первого уикенда и 40 на третьей неделе, резюмировала эксперт.