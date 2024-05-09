Фантастический экшн «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фантастический экшн «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1 млрд рублейВольная экранизация повести Кира Булычева стала 28-м российским «миллиардером»
Приключенческий фантастический фильм «Сто лет тому вперед», вышедший в прокат 18 апреля, собрал более 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 16:00 мск 9 мая. Фильм Александра Андрющенко стал 28-м российским релизом, которому удалось преодолеть миллиардный рубеж и пятым для компании «Водород». Ранее «миллиардерами» стали такие проекты студии, как фантастический экшн «Притяжение» (2017 г.) и трилогия «Лед» (2018-2024 гг.)
«Сто лет тому вперед» – вольная экранизация одноименной повести Кира Булычева, по которой ранее был снят культовый советский телесериал «Гостья из будущего» (1984 г.). По сюжету, обычный московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) случайно находит инопланетный гаджет «космион» и его с помощью перемещается на век вперед. В будущем он знакомится со своей ровесницей Алисой Селезневой (Дарья Верещагина) и вместе с ней вынужден спасаться от космических пиратов, которые хотят завладеть артефактом. В фильме снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский, Александр Петров, Юра Борисов и др.
В 2024 г. список «миллиардеров» уже пополнился пятью релизами – «Холоп 2» (итоговые сборы – 3,8 млрд руб.), «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд руб.), «Лед 3» (1,8 млрд руб.) и «Летучий корабль» (1 млрд руб.). Кроме того, более 1,1 млрд руб. принес создателям мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», стартовавший 28 декабря 2023 г.
Ставка на ностальгию по предыдущей экранизации вполне оправдалась – «Сто лет тому вперед» больше всего понравился именно взрослой аудитории – зрителям старше 35 лет, рассказала «Ведомостям» гендиректор исследовательской компании Wanta Group Мария Щербаль. В этом сегменте зрителей фильм набрал рекордно высокий NPS (индекс удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его к просмотру) – 56 пунктов, добавила она.
При этом зрители старше 35 лет составляют, по словам Щербаль, только пятую часть аудитории фильма, а самые многочисленные возрастные сегменты – молодежь от 12 до 17 лет (на третьей неделе проката на них пришлось 40% от общей аудитории) и от 18 до 24 лет (29%). Но эти зрители встретили фильм более прохладно: здесь NPS составил 42 пункта и 33 пункта соответственно, следует из данных Wanta Group. В целом индекс «сарафанного радио» у фильма Андрющенко оказался выше, чем у всех релизов, вышедших после новогодних праздников – 39 пунктов после первого уикенда и 40 на третьей неделе, резюмировала эксперт.
Релиз собирает на уровне своего кассового потенциала, финальный бокс-офис «Сто лет тому вперед» может достигнуть 1,3 млрд руб., прогнозирует аналитик индустриального издания «Кинобизнес сегодня» Станислав Демиденко.