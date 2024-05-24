Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых

«Краш» был сдан в Минкультуры в 2021 г. По результатам проверки первой копии фильма, как указано в материалах дела, было установлено, что содержание фильма не соответствует сценарию, под который была получена субсидия. В связи с чем министерство отказалось принимать фильм, расторгло с кинокомпанией «Север» соглашение и потребовало от нее в кратчайшие сроки вернуть субсидию, указано там же. В ноябре 2023 г. Минкультуры через суд взыскало с «Севера» 25 млн руб. и 3,5 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими средствами, следует из судебных материалов.