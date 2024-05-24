Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев ПресняковыхСтудия – создатель киноленты пытается через суд признать это решение незаконным
Кинокомпания «Север» через суд пытается оспорить отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения, следует из картотеки Арбитражного суда. Иск был подан в марте 2024 г., он принят судом к рассмотрению, разбирательство по существу намечено на 3 июня, указано там же. Приказ об отказе в выдаче прокатного удостоверения был издан Минкультуры еще 15 августа 2023 г., но основание отказа и название проекта в материалах дела не приведено.
Собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями иска, рассказал, что речь идет о фильме «Краш». Авторами сценария и режиссерами этой киноленты являются известные драматурги братья Пресняковы – Олег и Владимир.
Чем известны братья Пресняковы
Олег и Владимир Пресняковы – успешные театральные и кинодраматурги. Среди самых известных пьес их авторства – «Изображая жертву», поставленная в 2003 г. на сцене МХТ им. Чехова Кириллом Серебренниковым, который в 2006 г. перенес ее на экран. Как кинорежиссеры братья Пресняковы дебютировали в 2012 г. сериалом «После школы» с Аглаей Тарасовой.
Среди нереализованных проектов – сценарий «Шоколадный револьвер», который Пресняковы написали для Никиты Михалкова. Как в ноябре 2022 г. пояснил «Ведомостям» режиссер, сюжет потерял актуальность – главному герою было принципиально важно получить «Оскар», а «сегодня борьба за «Оскара» потеряла всякий смысл», отмечал Михалков.
В пресс-службе Минкультуры «Ведомостям» подтвердили, что прокатное удостоверение фильму «Краш» действительно не было выдано. Гендиректор кинокомпании «Север» Светлана Кургаева отказалась от комментариев. Связаться на момент публикации с братьями Пресняковыми не удалось.
На фильм под рабочим названием «Храни меня, мой Instagram» (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией) в 2019 г., как следует из материалов дела, кинокомпания «Север» получила субсидию Минкультуры в размере 25 млн руб. Как рассказывали сами авторы на питчинге, фильм должен был рассказать о директоре школы, которая уволила учительницу из-за фотографии в Instagram. Этот шаг привел к тому, что дети решают снять про директора видео, чтобы она могла посмотреть на себя со стороны. В главных ролях были заявлены Оксана Фандера и Федор Бондарчук.
Съемки фильма, получившего новое рабочее название «Трэш», начались зимой 2020 г., но были остановлены из-за коронавирусных ограничений. Впоследствии фильм был снят уже под названием «Краш».
Претерпел изменения и сюжет – в частности, действие происходит во время пандемии, на онлайн-уроке про Бродского один из учеников вставляет в презентацию фото мужского полового органа. Директор школы (Равшана Куркова) пытается вычислить хулигана, попутно решая множество других проблем.
«Краш» был сдан в Минкультуры в 2021 г. По результатам проверки первой копии фильма, как указано в материалах дела, было установлено, что содержание фильма не соответствует сценарию, под который была получена субсидия. В связи с чем министерство отказалось принимать фильм, расторгло с кинокомпанией «Север» соглашение и потребовало от нее в кратчайшие сроки вернуть субсидию, указано там же. В ноябре 2023 г. Минкультуры через суд взыскало с «Севера» 25 млн руб. и 3,5 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими средствами, следует из судебных материалов.
Из данных картотеки также следует, что с 2022 г. кинокомпания «Север» ведет суды с членами съемочной группы, пытаясь взыскать гонорары или предварительные выплаты (с процентами), апеллируя к тому факту, что первая версия сценария («Трэш») так и не была снята. Те кинематографисты, чьи имена остались в титрах второй версии («Краш»), сданной в Минкультуры – режиссер Пресняков, операторы Егор и Александр Кочубей, выиграли, так как, по мнению суда, свои обязательства по договору они выполнили и не несут ответственности за то, что «Трэш» отличается от «Краша».
По искам к Преснякову и Кочубеям истец подал апелляционные жалобы, но они были отклонены. Также «Север» пытался взыскать 16 млн руб. со своего партнера по фильму – кинокомпании «12кадр», но стороны пришли к мировому соглашению, следует из материалов дела.
По тем же основаниям – из-за несоответствия фильма сценарию, под который была получена поддержка, – Минкультуры в 2017 г. отказалось принимать фильм продюсера Алексея Учителя. Тремя годами ранее ведомство выделило 35 млн руб. детскому фильму «Сокровища Ермака» – о школьнике, который благодаря ларцу династии Строгановых выходит на след клада покорителя Сибири Ермака. Вместо него продюсер сдал комедию «Позвоните Ермаку» – про неудачника (Михаил Трухин), мечтающего стать актером, который отправляется в путешествие в Петербург на кастинг в мюзикл.
В Минкультуры потребовали или вернуть субсидию, или переснять фильм. Учитель предпочел второй вариант. Оба фильма – «Сокровища Ермака» режиссера Олега Денисова и «Позвоните Мышкину» Ильи Казанкова – вышли в 2018 г.
Отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму не может быть обусловлен тем, что кинолента, просубсидированная Минкультуры, затем им не была принята, говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Поскольку, как отмечает эксперт, такое основание отсутствует в постановлении правительства, которое регламентирует этот вопрос.
«Можно предположить, что отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Краш», может быть как-то связан с возможной демонстрацией полового органа. Но сама по себе демонстрация, обусловленная сюжетом, не является порнографией и, соответственно, не подлежит запрету. Это может быть лишь основанием для присвоения фильму классификации «18+», то есть разрешенному для показа только совершеннолетним гражданам», – резюмировал эксперт.
Процедура выдачи Минкультуры прокатных удостоверений всегда была недостаточно прозрачной, отмечает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Судебное обжалование отказа в выдаче прокатного удостоверения, по словам Кравченко, логично, поскольку в таком случае, согласно Кодексу об административном судопроизводстве (КАС), именно Минкультуры обязано будет в суде доказать законность и обоснованность своего решения.