Основатели кинокомпании «Водород» займутся производством сериалов

Основатели кинокомпании «Водород» займутся производством сериаловИх бизнес-партнером стал экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко
Основатели кинокомпании «Водород», продюсеры Александр Андрющенко и Михаил Врубель, а также экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко стали совладельцами ООО «Комитет», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Андрющенко и Врубелю в указанной компании принадлежит по 33%, еще 34% владеет ООО «Контент-клуб», которое контролирует Сиренко. «Комитет» занимается производством сериалов для видеосервисов, сообщил «Ведомостям» Сиренко. Партнеры, по его словам, инвестируют в покупку и разработку сценариев, девелопмент проектов, а в некоторых случаях и в съемки пилотов собственные средства. Общий бюджет – «несколько сотен миллионов рублей», уточнил Сиренко.
Всего в портфеле «Комитета» на текущий момент 20 проектов, семь из них будут запущены в производство в 2024–2025 гг., уточнил Врубель. При этом, как отметил он, у проектов «Комитета» довольно широкая гамма жанров – есть историческое фэнтези, научная фантастика, семейная драма, комедия и даже мистическое прочтение классической литературы. Бизнес-партнеры, по словам Врубеля, уже провели переговоры с крупнейшими онлайн-платформами – Wink, «Кинопоиск», Premier, Kion и Okko: «Были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве, и сейчас финально решается – что именно и с кем мы будем снимать».