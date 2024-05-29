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Основатели кинокомпании «Водород» займутся производством сериалов

Их бизнес-партнером стал экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко
Мария Истомина
Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Антон Сиренко (на фото слева направо)/ Мария Хуторцева

Основатели кинокомпании «Водород», продюсеры Александр Андрющенко и Михаил Врубель, а также экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко стали совладельцами ООО «Комитет», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Андрющенко и Врубелю в указанной компании принадлежит по 33%, еще 34% владеет ООО «Контент-клуб», которое контролирует Сиренко. «Комитет» занимается производством сериалов для видеосервисов, сообщил «Ведомостям» Сиренко. Партнеры, по его словам, инвестируют в покупку и разработку сценариев, девелопмент проектов, а в некоторых случаях и в съемки пилотов собственные средства. Общий бюджет – «несколько сотен миллионов рублей», уточнил Сиренко.

Всего в портфеле «Комитета» на текущий момент 20 проектов, семь из них будут запущены в производство в 2024–2025 гг., уточнил Врубель. При этом, как отметил он, у проектов «Комитета» довольно широкая гамма жанров – есть историческое фэнтези, научная фантастика, семейная драма, комедия и даже мистическое прочтение классической литературы. Бизнес-партнеры, по словам Врубеля, уже провели переговоры с крупнейшими онлайн-платформами – Wink, «Кинопоиск», Premier, Kion и Okko: «Были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве, и сейчас финально решается – что именно и с кем мы будем снимать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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