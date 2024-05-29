Основатели кинокомпании «Водород» займутся производством сериалов

Всего в портфеле «Комитета» на текущий момент 20 проектов, семь из них будут запущены в производство в 2024–2025 гг., уточнил Врубель. При этом, как отметил он, у проектов «Комитета» довольно широкая гамма жанров – есть историческое фэнтези, научная фантастика, семейная драма, комедия и даже мистическое прочтение классической литературы. Бизнес-партнеры, по словам Врубеля, уже провели переговоры с крупнейшими онлайн-платформами – Wink, «Кинопоиск», Premier, Kion и Okko: «Были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве, и сейчас финально решается – что именно и с кем мы будем снимать».