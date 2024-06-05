МИА «Россия сегодня» добивается восстановления ликвидированной компании-должника

МИА «Россия сегодня» добивается восстановления ликвидированной компании-должникаЭто нужно госхолдингу, чтобы взыскать задолженность за аренду в размере более 600 млн рублей
Арбитражный суд города Москвы постановил отменить решение межрайонной инспекции ФНС № 46 о ликвидации юрлица ООО «Производственное предприятие «АКР-СВ» и восстановить о нем запись в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) как о действующем, следует из картотеки арбитражных дел. Иск к МИФНС № 46 с такими требованиями был подан Международным информационным агентством «Россия сегодня», указано там же.
Решение о ликвидации ООО «Производственное предприятие «АКР-СВ» было принято МИФНС № 46 в октябре 2022 г. в результате признания недостоверными сведений в ЕГРЮЛ о его учредителе и адресе регистрации. В январе 2023 г. запись о прекращении регистрации юрлица внесена в ЕГРЮЛ. Арбитражный суд г. Москвы посчитал, что МИФНС № 46 действовала «лишь формально» и не учла наличие двух исполнительных производств на общую сумму 658 млн руб., в рамках которых «АКР-СВ» является должником МИА «Россия сегодня». Соответственно, как следует из текста решения суда, прекращение юрлица влечет за собой нарушение прав и законных интересов информационного агентства как кредитора. МИФНС № 46 в мае 2024 г. подала апелляционную жалобу на это решение, Девятый арбитражный апелляционный суд уже принял ее к рассмотрению.
Что такое МИА «Россия сегодня»
Международное информационное агентство «Россия сегодня» было запущено во исполнение указа президента в декабре 2013 г. на базе издания «РИА Новости» и государственной иновещательной компании «Голос России». На текущий момент оно включает в себя издания «РИА Новости», «Прайм», «ИноСМИ», «Украина ру», международное новостное агентство Sputnik и т. д. Единственным владельцем МИА «Россия сегодня» является государство. В федеральном бюджете на 2024 г. на финансирование агентства заложено 9,2 млрд руб. На 2025 г. на текущий момент планово предусмотрено финансирование в размере 7 млрд руб., на 2026-й – 7,4 млрд руб.
ООО «Производственное предприятие «АКР-СВ» было зарегистрировано в январе 1998 г. В качестве его последнего владельца было указано ООО «Гор кадастр услуги», но в отношении этих данных в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности, поскольку в сентябре 2019 г. это юрлицо тоже было ликвидировано по решению ФНС. ООО «Гор кадастр услуги» было зарегистрировано в Краснодарском крае, его владельцем являлась Светлана Янпольская.
В числе видов деятельности «АКР-СВ» – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов, работы столярные и плотничье и др., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Эта компания, в частности, выступала поставщиком в госконтрактах по аренде и субаренде нежилых помещений для «Российского государственного музыкального телерадиоцентра» (включает в себя радиостанцию «Орфей» и четыре связанных с ней интернет-издания), а также по субаренде и техническому обслуживанию помещений офиса московского представительства «Северного проектно-конструкторского бюро» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»). В последний раз «АКР-СВ» раскрывало бухгалтерскую отчетность в 2017 г. Тогда выручка компании составила 51,4 млн руб., а чистая прибыль – 9000 руб.
Задолженность «АКР-СВ» перед МИА «Россия сегодня» сформировалась из-за отсутствия выплат по договору аренды, а также по договору возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, следует из материалов дела. В 2005 г. «АКР-СВ» арендовала в здании (дом № 25, стр.1) на Пятницкой улице в Москве два нежилых помещения общей площадью 5073,1 кв. м, которыми на праве хозяйственного ведения распоряжалось РГРК «Голос России». В марте 2015 г., после реорганизации РГРК «Голос России», арендодатель в договоре был заменен на МИА «Россия сегодня» (согласно выписке из ЕГРН, агентство на праве хозяйственного ведения распоряжается в здании помещениями общей площадью 19 427,2 кв. м).
В том же году информационное агентство повысило величину арендной платы по договору с «АКР-СВ»: для помещения площадью 4526,2 кв. м она была увеличена на 10,16 млн руб. до 10,24 млн руб. в месяц, а для помещения площадью 749,7 кв. м. – на 4,52 млн руб. до 4,57 млн руб. в месяц, также указано в материалах дела. Компания «АКР-СВ» пыталась оспорить в суде повышение ставок аренды, но в 2016-2017 гг. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали его законным. Договор аренды с «АКР-СВ», как уточнили в МИА «Россия сегодня», был расторгнут в сентябре 2017 г.
В сентябре 2020 г. Главное управление федеральной службы судебных приставов по г. Москве возбудило два исполнительных производства из-за задолженности «АКР-СВ» перед МИА «Россия сегодня» по договору аренды и договору по возмещению затрат на коммунальные услуги. В первом случае с учетом пени она составила 269,7 млн руб., а во втором случае – 388,3 млн руб. На текущий момент этих производств нет в банке данных исполнительных производств ФССП. Вероятно, они были прекращены в связи с ликвидацией юрлица, поясняет управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. При этом задолженность «АКР-СВ» перед «Россией сегодня» до сегодняшнего момента не была погашена, следует из материалов дела.
Судебная практика
Ранее суды уже рассматривали аналогичные дела. В частности, юридическая компания «Актив» (правоопреемник ООО «Стройком») также обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к МИФНС № 46 о признании недействительной записи о прекращении деятельности юридического лица ООО «Танаис». У этого юрлица имелась задолженность перед ООО «Стройком» в размере 480 000 руб. В трех инстанциях суды отказали в удовлетворении требований компании «Актив». Дело было передано в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. В октябре 2021 г. она признала вывод судов о правомерности действий налоговой инспекции неверным и отменила их судебные акты. ВС разъяснил, что решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ должно приниматься с учетом законных интересов кредиторов и иных лиц, чьи права затрагиваются таким исключением.
В случае положительного судебного решения по нашему иску МИА «Россия сегодня» снова планирует обратиться в ФССП для возбуждения исполнительного производства и взыскания всей суммы задолженности в установленном законом порядке, сообщил «Ведомостям» представитель этого информационного агентства.
В ООО «Производственное предприятие «АКР-СВ» не ответили на вопросы «Ведомостей». Получить на момент публикации комментарии ФНС и ФССП не удалось.
Все опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что с высокой долей вероятности Девятый арбитражный апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции.
«Санация ликвидированного юрлица при наличии неисполненных обязательств перед контрагентами соответствует нормам действующего законодательства и представляется достаточно справедливой», – отмечает Жолобова из коллегии адвокатов «Регионсервис».
Обычно налоговые органы по таким категориям споров стараются доказать, что ими были соблюдены все формальные процедуры, в частности то, что сведения о предстоящей ликвидации юрлица были размещены в открытом доступе и все заинтересованные лица могли его оспорить, также добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: «Но в данном случае суд уже не поддержал стандартный подход и оценил его как формальный».
В суде МИА «Россия сегодня» важно будет предоставить доказательства активных действий по взысканию задолженности и направления возражений против исключения юрлица компании-должника из ЕГРЮЛ, говорит управляющий партнер юридической компании ProLex Константин Лушников.