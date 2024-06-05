МИА «Россия сегодня» добивается восстановления ликвидированной компании-должника

Решение о ликвидации ООО «Производственное предприятие «АКР-СВ» было принято МИФНС № 46 в октябре 2022 г. в результате признания недостоверными сведений в ЕГРЮЛ о его учредителе и адресе регистрации. В январе 2023 г. запись о прекращении регистрации юрлица внесена в ЕГРЮЛ. Арбитражный суд г. Москвы посчитал, что МИФНС № 46 действовала «лишь формально» и не учла наличие двух исполнительных производств на общую сумму 658 млн руб., в рамках которых «АКР-СВ» является должником МИА «Россия сегодня». Соответственно, как следует из текста решения суда, прекращение юрлица влечет за собой нарушение прав и законных интересов информационного агентства как кредитора. МИФНС № 46 в мае 2024 г. подала апелляционную жалобу на это решение, Девятый арбитражный апелляционный суд уже принял ее к рассмотрению.