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Больше половины россиян смотрели релизы Голливуда в кинотеатрах после 2022 года

С началом спецоперации американские студии почти перестали выпускать в России свои киноновинки
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости

Более половины россиян (58%) смотрели голливудские релизы в кинотеатрах после 2022 г., следует из данных исследования Wanta Group (есть у «Ведомостей»). Авторы отмечают, что чаще всего на американские фильмы ходят зрители в возрастной группе от 18 до 24 лет (66%), а реже всего – зрители старше 35 лет (45%). Причем в регионах интерес к Голливуду несколько выше, чем в столицах, – там 60% смотрели американские фильмы в кино против 55% в Москве и 58% в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. Опрос проводился в городах-миллионниках 23–26 августа 2024 г. среди посетителей кинотеатров. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 12 до 55 лет.

После февраля 2022 г. голливудские мейджоры закрыли российские офисы и перестали выпускать свои новинки. До российского проката доходят лишь единичные релизы в рамках заключенных контрактов с компаниями-посредниками, а также проекты независимых студий. По данным ЕАИС государственного Фонда кино, если в 2021 г. в топ-10 самых кассовых релизов года попали восемь американских релизов, то в 2023 г. – только два: боевик «Джон Уик 4» (пятая позиция с кассой 873 млн руб.) и экшн-комедия Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (седьмая строчка и 684 млн руб.). Пока в топ-10 2024 г. нет ни одного официального американского релиза. Самый кассовый из них – еще один фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» – со сборами 445 млн руб. занимает 11-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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