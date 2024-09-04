Больше половины россиян смотрели релизы Голливуда в кинотеатрах после 2022 года

Больше половины россиян смотрели релизы Голливуда в кинотеатрах после 2022 годаС началом спецоперации американские студии почти перестали выпускать в России свои киноновинки
Более половины россиян (58%) смотрели голливудские релизы в кинотеатрах после 2022 г., следует из данных исследования Wanta Group (есть у «Ведомостей»). Авторы отмечают, что чаще всего на американские фильмы ходят зрители в возрастной группе от 18 до 24 лет (66%), а реже всего – зрители старше 35 лет (45%). Причем в регионах интерес к Голливуду несколько выше, чем в столицах, – там 60% смотрели американские фильмы в кино против 55% в Москве и 58% в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. Опрос проводился в городах-миллионниках 23–26 августа 2024 г. среди посетителей кинотеатров. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 12 до 55 лет.
После февраля 2022 г. голливудские мейджоры закрыли российские офисы и перестали выпускать свои новинки. До российского проката доходят лишь единичные релизы в рамках заключенных контрактов с компаниями-посредниками, а также проекты независимых студий. По данным ЕАИС государственного Фонда кино, если в 2021 г. в топ-10 самых кассовых релизов года попали восемь американских релизов, то в 2023 г. – только два: боевик «Джон Уик 4» (пятая позиция с кассой 873 млн руб.) и экшн-комедия Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (седьмая строчка и 684 млн руб.). Пока в топ-10 2024 г. нет ни одного официального американского релиза. Самый кассовый из них – еще один фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» – со сборами 445 млн руб. занимает 11-е место.