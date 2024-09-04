Больше половины россиян смотрели релизы Голливуда в кинотеатрах после 2022 года

Более половины россиян (58%) смотрели голливудские релизы в кинотеатрах после 2022 г., следует из данных исследования Wanta Group (есть у «Ведомостей»). Авторы отмечают, что чаще всего на американские фильмы ходят зрители в возрастной группе от 18 до 24 лет (66%), а реже всего – зрители старше 35 лет (45%). Причем в регионах интерес к Голливуду несколько выше, чем в столицах, – там 60% смотрели американские фильмы в кино против 55% в Москве и 58% в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании. Опрос проводился в городах-миллионниках 23–26 августа 2024 г. среди посетителей кинотеатров. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 12 до 55 лет.