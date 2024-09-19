Comedy Club: что известно о проекте, выходившем 19 лет

Comedy Club: что известно о проекте, выходившем 19 летВ «Газпром-медиа» сообщили о закрытии юмористического шоу
Comedy Club – телевизионное юмористическое шоу на канале ТНТ, первый выпуск которого вышел в 2005 г. За 19 лет проект стал трамплином в карьере юмористов, актеров, шоуменов и деятелей кинобизнеса. Новый сезон передачи должен был стартовать с 20 сентября, но за день до премьеры креативный продюсер программы и резидент Comedy Гарик Харламов объявил о его закрытии и выходе последнего выпуска. Ранее Харламов заявлял, что проект планируют «перезагрузить», а сам он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.
Суть шоу
Comedy Club – это шоу-стендап, в котором резиденты выступают с откровенными, иногда дерзкими шутками, авторскими монологами и скетчами на самые разные темы. Узнаваемой «фишкой» ведущих шоу стало подшучивание над звездными гостями, которое они практиковали в начале каждого выпуска. Формат передачи предполагает импровизацию и живое взаимодействие с залом. В передаче также есть место для музыкальных номеров. Шоу имеет возрастное ограничение 16+.
Авторы идеи и создатели проекта
Идея проекта появилась в 2003 г. и принадлежала армянским КВНщикам Арташесу Саркисяну и Артаку Гаспаряну, вдохновившимся американскими стендап-клубами. Их партнером стал продюсер Артур Джанибекян, который в итоге основал Comedy Club в том виде, в котором мы его знаем. Первые полтора года проект существовал в клубном формате бесплатных стендап-вечеринок для друзей. Съёмки стартовых выпусков шоу начались в январе 2005 г., а 23 апреля Comedy Club вышел в эфир ТНТ.
Артур Джанибекян также является продюсером таких проектов, как «Наша Russia», Comedy Woman, «Универ», «Иван Васильевич меняет все» и многих других.
Резиденты и известные гости Comedy Club
За почти 20 лет существования проекта Comedy Club в нем приняли участие множество популярных комиков, актеров и шоуменов. Некоторые из них стали настоящими звездами юмористического жанра, другие – успешными актерами и ведущими. В числе первых резидентов были Арташес Саркисян, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Павел Воля, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов и другие.
Также гостями Comedy Club были Федор Бондарчук, Иосиф Кобзон, Валдис Пельш, Дана Борисова, Игорь Крутой, Жанна Агузарова, Александр Цекало и многие другие отечественные звезды. В 2011 г. резиденты проекта были приглашены на встречу с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, который принял их в своей резиденции в «Горках».
Награды и признание
Comedy Club дважды был удостоен премии ТЭФИ: в номинации «Юмористическая программа/шоу» в 2017 г. и в категории «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма» в 2023 г.
Резиденты шоу также имеют индивидуальные награды. Так, Гарик Харламов в 2008 г. получил приз «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года» за главную роль в комедии «Самый лучший фильм», а Сергей Светлаков в 2012 г. – премию «Жорж» в номинации «Лучший российский актер».
Скандалы и критика
Проект молодых стендаперов, который полюбился зрителям, не мог избежать критики со стороны старшего поколения. Так, писатель-сатирик Михаил Задорнов называл участников Comedy Club талантливыми, но отказывал им в «остроумии и искрометности», а ведущий ток-шоу «Гордон Кихот» Александр Гордон обвинил создателей проекта в пошлости и использовании ненормативной лексики. В 2019 г. депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал Comedy Club за шутки про депутатов: «Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему? Почему никто не шутит про правительство?» – возмутился Власов.