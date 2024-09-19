Comedy Club: что известно о проекте, выходившем 19 лет

Проект молодых стендаперов, который полюбился зрителям, не мог избежать критики со стороны старшего поколения. Так, писатель-сатирик Михаил Задорнов называл участников Comedy Club талантливыми, но отказывал им в «остроумии и искрометности», а ведущий ток-шоу «Гордон Кихот» Александр Гордон обвинил создателей проекта в пошлости и использовании ненормативной лексики. В 2019 г. депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал Comedy Club за шутки про депутатов: «Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему? Почему никто не шутит про правительство?» – возмутился Власов.