Ведомства и профильные ассоциации сформулировали коды ОКВЭД для блогеров

Введение кода «деятельность рекламных агентств прочая» (73.11.9) связано с тем, что ОКВЭД построен по иерархическому принципу – от общего к частному, пояснил на заседании ведущий советник департамента секторов экономики Минэкономразвития Гамид Мусаев. Группировка кодов 73.11 включает в себя виды деятельности по предоставлению услуг в области рекламы, подготовке и проведению рекламных кампаний и маркетинговых исследований, напоминает он: «И если мы предусматриваем код – деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети (73.11.1), нам важно не потерять в ОКВЭД те виды деятельности, которые указаны в вышестоящей группировке».