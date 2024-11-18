Ведомства и профильные ассоциации сформулировали коды ОКВЭД для блогеров

Ведомства и профильные ассоциации сформулировали коды ОКВЭД для блогеровИх введение позволит урегулировать налоговые проверки инфлюенсеров, считают участники рынка
Для блогерской деятельности планируется ввести не один, а сразу несколько кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. – «Ведомости»). Об этом заявил в понедельник, 18 ноября, на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере Максим Перлин, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус СРО; включает агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.). В состав группы входят зампредседателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») и др.
Новые коды, как отметил Перлин, были разработаны и согласованы в октябре на совещании в Минцифры. В нем, помимо депутатов из указанной рабочей группы, приняли участие представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта, Ассоциации блогеров и агентств (АБА), Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и др., добавил сооснователь АБА.
В частности, на совещании в Минцифры были согласованы три новых кода ОКВЭД: деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети (73.11.1), деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети (70.21.1), деятельность в сфере связей с общественностью прочая (70.21.9), рассказал Перлин. Позже, по его словам, Минэкономразвития предложило добавить четвертый код ОКВЭД для блогеров – деятельность рекламных агентств прочая (73.11.9), но его введение «вызвало ряд сомнений у экспертов АКАР».
Сейчас проект изменений в ОКВЭД уже сформулирован и находится на согласовании у Минцифры, отметила в Госдуме начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Шувалова. При согласовании изменений с заинтересованными ФОИВами появились небольшие спорные моменты, сказал на заседании рабочей группы заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов: «Надеюсь, что в ближайшее время разногласие будет разрешено».
Введение кода «деятельность рекламных агентств прочая» (73.11.9) связано с тем, что ОКВЭД построен по иерархическому принципу – от общего к частному, пояснил на заседании ведущий советник департамента секторов экономики Минэкономразвития Гамид Мусаев. Группировка кодов 73.11 включает в себя виды деятельности по предоставлению услуг в области рекламы, подготовке и проведению рекламных кампаний и маркетинговых исследований, напоминает он: «И если мы предусматриваем код – деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети (73.11.1), нам важно не потерять в ОКВЭД те виды деятельности, которые указаны в вышестоящей группировке».
40-50 млрд рублей
составит рынок рекламы у блогеров в 2024 г., оценили в АБА, а также агентствах Hype Agency (50% в нем принадлежит «Национальной медиа группе») и Mindscapes. В 2023 г. рынок удвоился к 2022 г. и составил, по данным АБА, 32 млрд руб.
С учетом предложенных изменений получается, что основная рекламная деятельность – это блогерская, а остальные ее виды попадают в категорию «прочее», отметила в Госдуме первый вице-президент АКАР Елена Решетова: «Поэтому нам еще нужно будет поработать с Минэком».
Введение новых кодов ОКВЭД откроет возможность блогерам применять специальные льготные налоговые режимы и не уходить в «серую» зону, не заниматься дроблением бизнеса, резюмировал на заседании начальник отдела специальных налоговых режимов управления налогообложения юрлиц ФНС Марат Садыков.
Также новые коды ОКВЭД позволят рынку урегулировать налоговые проверки инфлюенсеров, а самим блогерам – участвовать в системе государственного заказа, добавил Перлин из АБА.
С инициативой введения ОКВЭД для блогеров АБА выступила 3 июля 2023 г. на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в рамках Российской креативной недели. Отдельные коды ОКВЭД позволят выделить сферу в отдельную отрасль, признать профессию и облегчить путь блогеров в получении различных прав и преференций, отмечал тогда на встрече сооснователь АБА Петро Шекшеев.