Hobby World приобрел издательство настольных игр «Стиль жизни»

Для Hobby World приобретение издательства «Стиль жизни» – не первая крупная M&A-сделка на рынке игр и игрушек в 2024 г. В октябре холдинг получил контроль в производителе игрушек «Звезда», который специализируется на выпуске сборных моделей военной техники, автомобилей, самолетов и т. д. (№ 9 в рэнкинге АИДТ за 2023 г.). Сейчас Hobby World владеет 75% в ООО «Звезда» (аккумулирует основную часть выручки одноименной компании) и 100% в ООО «Мир увлечений» (юрлицо производителя, которое занимается торговлей играми и игрушками). Выручка ООО «Звезда» в 2023 г. составила 784,3 млн руб., а чистая прибыль – 166,4 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». У ООО «Мир увлечений», как указано там же, выручка за 2023 г. достигла 46,4 млн руб., а чистая прибыль – 2,5 млн руб.