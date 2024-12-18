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Hobby World приобрел издательство настольных игр «Стиль жизни»

Сумма сделки могла составить 300–360 млн рублей, оценивают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Пресс-служба компании
Пресс-служба компании

Холдинг Hobby World (№ 1 российского рынка настольных игр, головное юрлицо – АО «Мир хобби») стал единственным владельцем издательства настолок «Стиль жизни». Соответствующие изменения отразились в ЕГРЮЛ 16 декабря. Гендиректор Hobby World Михаил Акулов подтвердил «Ведомостям» покупку компании «Стиль жизни». Сделка, по его словам, усилит сегмент детских и семейных настольных игр в издательском холдинге, поскольку команда «Стиля жизни» владеет «богатым опытом в этом направлении». Сумму сделки Акулов не раскрыл.

Ранее ООО «Настольные игры – Стиль жизни» на паритетной основе принадлежало Александру Пешкову (50%) и Екатерине Плужниковой (50%), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В самом издательстве «Стиль жизни» от комментариев отказались.

Издательство «Стиль жизни» было основано в 2007 г. В числе собственных брендов настолок этой компании – «Спящие королевы», «Коварный лис», «Тип Топ» и др. Кроме того, «Стиль жизни» является эксклюзивным дистрибутором игр зарубежных издательств, в частности, французского Asmodee (известно, например, игрой «Доббль»), израильского Rummikub («Руммикуб») и др. Всего в каталоге на сайте интернет-магазина издательства «Стиль жизни» представлено 362 таких товара. 

Другие активы сооснователя и гендиректора Hobby World

С 2022 г. гендиректор Hobby World Михаил Акулов также занимается консолидацией видеоигровых студий. За последние два года он, в частности, стал мажоритарным владельцем видеоигровой студии «Криста» и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, занимающейся созданием игровой графики, писали ранее «Ведомости». Акулов ведет переговоры по M&A-сделкам и с другими студиями видеоигр, у которых «российские основатели», рассказал собеседник «Ведомостей».

Кроме того, в 2023 г. Акулов стал владельцем 50% головного юрлица дистрибутора зарубежных брендов обуви (Ara, Bugatti, Clarks, United Colors of Benetton и др.), сумок (Maison Pourchet, Marie Claire Bags, Tom Tailor Bags и др.) и товаров для взрослых (Bijoux Indiscrets, EDC, Bswish, Crave и др.) ГК Soho – ООО «Онлибрендс».

В 2023 г. издательство «Стиль жизни» заняло восьмое место в рэнкинге лидеров по производству игр и игрушек в России от Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) по размеру годового дохода. Выручка ООО «Настольные игры – Стиль жизни» в 2023 г. составила 812,8 млн руб., а чистая прибыль – 51,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Новый владелец актива – Hobby World включает в себя одноименное издательство (ему принадлежат бренды Hobby World и Magellan; выпускают в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и др.), сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики», краудфандинговый сервис CrowdRepublic. По собственной оценке холдинга, продажи брендов одноименного издательства составили в 2022 г. 15,5% рынка настольных игр (это лидирующая позиция). Весь рынок за тот же период – 22 млрд руб., отметили там же. Данные за 2023 г. холдинг не раскрывал. Согласно оценке АИДТ, сегмент настолок составил 11% (24,3 млрд руб.) от объема рынка детских игр и игрушек в 2023 г., который достиг 220,7 млрд руб.

Консолидированные финансовые показатели, а также структуру владения своего головного юрлица – АО «Мир хобби» Hobby World также не раскрывает. Основную выручку в 2023 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», приносит ООО «Мир хобби» (3,1 млрд руб., здесь и далее – по РСБУ). По итогам 2023 г. эта компания заняла первое место в рэнкинге лидеров по производству игр и игрушек в России от АИДТ.

Для Hobby World приобретение издательства «Стиль жизни» – не первая крупная M&A-сделка на рынке игр и игрушек в 2024 г. В октябре холдинг получил контроль в производителе игрушек «Звезда», который специализируется на выпуске сборных моделей военной техники, автомобилей, самолетов и т. д. (№ 9 в рэнкинге АИДТ за 2023 г.). Сейчас Hobby World владеет 75% в ООО «Звезда» (аккумулирует основную часть выручки одноименной компании) и 100% в ООО «Мир увлечений» (юрлицо производителя, которое занимается торговлей играми и игрушками). Выручка ООО «Звезда» в 2023 г. составила 784,3 млн руб., а чистая прибыль – 166,4 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». У ООО «Мир увлечений», как указано там же, выручка за 2023 г. достигла 46,4 млн руб., а чистая прибыль – 2,5 млн руб.

Холдинг, вероятно, приобрел «Стиль жизни» за шесть-семь годовых чистых прибылей, то есть сумма сделки могла составить 300–360 млн руб., оценивает гендиректор аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «Часть платежей может быть отсрочена по достижении определенных показателей в 2024 г.».

Hobby World идет по пути консолидации ассортиментного портфеля и каналов продаж на рынке настольных игр, отмечает президент АИДТ Антонина Цицулина: «Данная сделка существенно усилит отдел разработок холдинга».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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