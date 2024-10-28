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Hobby World получила контроль в производителе игрушек «Звезда»

Сумма сделки могла составить около 650 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Владислав Шатило / ТАСС

Холдинг Hobby World (№ 1 российского рынка настолок, головное юрлицо – АО «Мир хобби») стал мажоритарным совладельцем производителя игрушек «Звезда», следует из данных ЕГРЮЛа. С 23 октября компании принадлежит 56,25% в ООО «Звезда» (производство игрушек) и 66% в ООО «Мир увлечений» (розничная торговля игрушками), указано там же. Ранее этими долями в указанных юрлицах владела Мария Кривенко. В компании «Звезда» запрос «Ведомостей» переадресовали в Hobby World. Там на момент публикации не ответили. С Кривенко связаться не удалось.

После смены основного владельца блокирующую долю (25%) в ООО «Звезда», согласно данным ЕГРЮЛа, сохранила австрийская компания Jason Handels GMBH, еще по 7,03% осталось у гендиректора компании Евгения Панова и финансового директора Ольги Красовской и т. д. В ООО «Мир увлечений» по 17% также владеют Панов и Красовская, следует из ЕГРЮЛа. У производителя «Звезда» есть еще одно юрлицо – АО «Звезда» (производство машин и спецоборудования). В последний раз его структура владения раскрывалась в июле 2024 г.: на 30 июня 56,2% в обществе принадлежали Кривенко, 25% – Jason Handels GMBH, 7,1% – Панову, а 4,3% – Красовской, следует из списка аффилированных лиц, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации. Кому принадлежат оставшиеся 7,4% АО «Звезда», в документе не отмечается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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