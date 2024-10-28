Hobby World получила контроль в производителе игрушек «Звезда»

После смены основного владельца блокирующую долю (25%) в ООО «Звезда», согласно данным ЕГРЮЛа, сохранила австрийская компания Jason Handels GMBH, еще по 7,03% осталось у гендиректора компании Евгения Панова и финансового директора Ольги Красовской и т. д. В ООО «Мир увлечений» по 17% также владеют Панов и Красовская, следует из ЕГРЮЛа. У производителя «Звезда» есть еще одно юрлицо – АО «Звезда» (производство машин и спецоборудования). В последний раз его структура владения раскрывалась в июле 2024 г.: на 30 июня 56,2% в обществе принадлежали Кривенко, 25% – Jason Handels GMBH, 7,1% – Панову, а 4,3% – Красовской, следует из списка аффилированных лиц, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации. Кому принадлежат оставшиеся 7,4% АО «Звезда», в документе не отмечается.