РБК расширил присутствие на радийном рынке

РБК расширил присутствие на радийном рынкеХолдинг уже получил возможность вещать в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах
Одно из юрлиц медиахолдинга РБК – АО «РБК онлайн» с 25 декабря стало владельцем 4% в ООО «Олимп», следует из данных ЕГРЮЛ. Этому юрлицу, согласно реестру Роскомнадзора, принадлежит радиочастота в Москве и Московской области – 92,8 FM. Кроме того, с 24 декабря АО «РБК онлайн» полностью принадлежат ООО «Медиа новости», ООО «Медиа лайт» и ООО «Медиа лайн», также указано в ЕГРЮЛ. Первому из перечисленных юрлиц принадлежит частота 107,4 FM в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, второму – 101,1 FM в Воронеже и Воронежской области, а третьему – 100,6 FM в Тюмени и Тюменской области, следует из реестра РКН. В ноябре АО «РБК онлайн» также стало единственным владельцем ООО «Радио Рокс», которому принадлежит частота 102,0 FM в Санкт-Петербурге, писали ранее «Ведомости».
Сделки по указанным активам, как и в ноябре, заместитель гендиректора РБК Тимофей Щербаков назвал закономерным «вложением на понятном для холдинга медиарынке». Оно обеспечит холдингу логичное развитие «с точки зрения его представленности на всех платформах», уточнил Щербаков. При этом сумму сделок и планы по развитию активов он раскрыть отказался.