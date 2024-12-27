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РБК расширил присутствие на радийном рынке

Холдинг уже получил возможность вещать в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Одно из юрлиц медиахолдинга РБК – АО «РБК онлайн» с 25 декабря стало владельцем 4% в ООО «Олимп», следует из данных ЕГРЮЛ. Этому юрлицу, согласно реестру Роскомнадзора, принадлежит радиочастота в Москве и Московской области – 92,8 FM. Кроме того, с 24 декабря АО «РБК онлайн» полностью принадлежат ООО «Медиа новости», ООО «Медиа лайт» и ООО «Медиа лайн», также указано в ЕГРЮЛ. Первому из перечисленных юрлиц принадлежит частота 107,4 FM в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, второму – 101,1 FM в Воронеже и Воронежской области, а третьему – 100,6 FM в Тюмени и Тюменской области, следует из реестра РКН. В ноябре АО «РБК онлайн» также стало единственным владельцем ООО «Радио Рокс», которому принадлежит частота 102,0 FM в Санкт-Петербурге, писали ранее «Ведомости».

Сделки по указанным активам, как и в ноябре, заместитель гендиректора РБК Тимофей Щербаков назвал закономерным «вложением на понятном для холдинга медиарынке». Оно обеспечит холдингу логичное развитие «с точки зрения его представленности на всех платформах», уточнил Щербаков. При этом сумму сделок и планы по развитию активов он раскрыть отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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