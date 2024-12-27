РБК расширил присутствие на радийном рынке

Одно из юрлиц медиахолдинга РБК – АО «РБК онлайн» с 25 декабря стало владельцем 4% в ООО «Олимп», следует из данных ЕГРЮЛ. Этому юрлицу, согласно реестру Роскомнадзора, принадлежит радиочастота в Москве и Московской области – 92,8 FM. Кроме того, с 24 декабря АО «РБК онлайн» полностью принадлежат ООО «Медиа новости», ООО «Медиа лайт» и ООО «Медиа лайн», также указано в ЕГРЮЛ. Первому из перечисленных юрлиц принадлежит частота 107,4 FM в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, второму – 101,1 FM в Воронеже и Воронежской области, а третьему – 100,6 FM в Тюмени и Тюменской области, следует из реестра РКН. В ноябре АО «РБК онлайн» также стало единственным владельцем ООО «Радио Рокс», которому принадлежит частота 102,0 FM в Санкт-Петербурге, писали ранее «Ведомости».