«Читай-город – Буквоед» запустил свой бренд косметики и бижутерии

Помимо LafiLaf в ассортименте книжной сети в 2025 г. также появилась продукция еще под одной новой СТМ – Bookvalno, в нее вошли шопперы, мягкие игрушки, носки и т. д., добавил Брычкин. А в конце 2024 г. «Читай-город – Буквоед» запустил линейки канцелярских товаров YOI и Schiller, их продажи, по словам гендиректора сети, в прошлом году достигли около 580 млн руб. Общая выручка от продажи линеек СТМ в книжной сети «Читай-город – Буквоед» за весь 2024 год составила 5,1 млрд руб., рассказал Брычкин. Ее доля в продажах товаров некнижного сегмента, согласно данным топ-менеджера, достигла 42%. В 2024 г. на продажи книг приходилось 57% выручки сети (15,9 млрд руб.), а на продажи некнижных (сопутствующих) товаров – 43% (12,2 млрд руб.), следует из данных «Читай-город – Буквоеда».