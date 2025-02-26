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«Читай-город – Буквоед» запустил свой бренд косметики и бижутерии

Инвестиции в его запуск и продвижение могли составить 20–30 млн рублей, оценивают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» начала продажи косметики, бижутерии и аксессуаров под собственной торговой маркой (СТМ), которая получила название LafiLaf. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор сети Александр Брычкин. В линейку продукции этого бренда вошли кремы для рук, средства для ванн, бальзамы для губ, косметички, маски для сна и т. д. Целевая аудитория продукции этой СТМ – девочки 7–14 лет, а ее ценовой сегмент можно определить как «средний», уточнил Брычкин. Инвестиции в разработку бренда, создание продуктовой линейки и ее производство он не раскрыл. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом бюджетов на продвижение они могли составить 20–30 млн руб.

Помимо LafiLaf в ассортименте книжной сети в 2025 г. также появилась продукция еще под одной новой СТМ – Bookvalno, в нее вошли шопперы, мягкие игрушки, носки и т. д., добавил Брычкин. А в конце 2024 г. «Читай-город – Буквоед» запустил линейки канцелярских товаров YOI и Schiller, их продажи, по словам гендиректора сети, в прошлом году достигли около 580 млн руб. Общая выручка от продажи линеек СТМ в книжной сети «Читай-город – Буквоед» за весь 2024 год составила 5,1 млрд руб., рассказал Брычкин. Ее доля в продажах товаров некнижного сегмента, согласно данным топ-менеджера, достигла 42%. В 2024 г. на продажи книг приходилось 57% выручки сети (15,9 млрд руб.), а на продажи некнижных (сопутствующих) товаров – 43% (12,2 млрд руб.), следует из данных «Читай-город – Буквоеда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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