«Национальная медиа группа» объединяет свои эфирные каналы в единый кластер

За последние три года наиболее существенно свою долю (процент тех, кто смотрел канал, от всей телеаудитории) среди эфирных каналов НМГ нарастили «Рен ТВ» и «Пятый канал», следует из данных Mediascope (учитывались показатели домашнего и дачного просмотра ТВ россиянами старше четырех лет). У «Рен ТВ» в 2024 г. она увеличилась на 1,3 п. п. в сравнении с 2022 г. до 6,9%, что позволило вещателю в этот период стабильно удерживать за собой пятую строчку в рейтинге самых популярных телеканалов в России. У «Пятого канала» за тот же период доля выросла на 0,7 п. п. до 7,7%. Как результат, в 2024 г. он, согласно данным Mediascope, занял третье место в рейтинге популярных российских телеканалов, сместив на четвертую позицию «Первый канал». «Домашний» (шестое место) в 2024 г. тоже увеличил свою долю относительно 2022 г., но менее значительно – на 0,2 п. п. до 5,1%. В то же время у СТС за последние три года доля сократилась – на 0,2 п. п. до 4,4%, указано в данных Mediascope. При этом вещателю удалось в этот период удержать за собой седьмую строчку в топе телеканалов.