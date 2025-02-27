«Национальная медиа группа» объединяет свои эфирные каналы в единый кластер

«Национальная медиа группа» объединяет свои эфирные каналы в единый кластерКуратором кластера станет Владимир Тюлин, а гендиректор СТС Александр Акопов покинет холдинг
«Национальная медиа группа» (НМГ) создает единый кластер эфирного телевидения. С 1 марта в него будут входить эфирные каналы холдинга – «Рен ТВ», СТС, «Пятый канал», «Домашний», «Че», «СТС Love» и «СТС Kids». Это следует из официального сообщения пресс-службы НМГ, поступившего в редакцию «Ведомостей». Куратором кластера в статусе первого заместителя гендиректора холдинга станет Владимир Тюлин, который ранее занимал пост заместителя гендиректора НМГ по информационному вещанию. Также Тюлин продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал «Рен ТВ».
В то же время Александр Акопов, заместитель гендиректора НМГ по развлекательному вещанию и гендиректор телеканала СТС, с 1 марта покинет «Национальную медиа группу» и сфокусируется «на продюсерской и образовательной деятельности», отмечается в сообщении холдинга. И. о. директора телеканала СТС станет Ирина Варламова, которая ранее занимала позицию заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом, сообщается в релизе.
Акопов был заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию и гендиректором телеканала СТС с ноября 2022 г. Ранее, он занимал руководящие должности в ВГТРК, управлял созданными им с партнерами продюсерской компанией «Амедиа» и студийным комплексом «Киностудия Амедиа», а также онлайн-сервисом «Амедиатека». Кроме того, Акопов известен как продюсер более 100 телевизионных программ и сериалов, в числе которых «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Закрытая школа», «Доктор Преображенский» и др.
Объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов – важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке, отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова: «Бизнес холдинга все больше диверсифицируется, и сегодня, помимо рынка эфирного телевидения, мы также нацелены на активное присутствие на рынке информации и развлечений в более широком контексте».
Появление нового бизнес-кластера в «Национальной медиа группе» нацелено на повышение эффективности работы эфирных телеканалов и укрепление лидерских позиций холдинга на телевизионном рынке, заявил «Ведомостям» Тюлин.
Кластер эфирного телевидения будет уже вторым бизнес-кластером в структуре НМГ. В 2024 г. холдинг запустил подразделение «НМГ док», которое специализируется на производстве документального кино.
За последние три года наиболее существенно свою долю (процент тех, кто смотрел канал, от всей телеаудитории) среди эфирных каналов НМГ нарастили «Рен ТВ» и «Пятый канал», следует из данных Mediascope (учитывались показатели домашнего и дачного просмотра ТВ россиянами старше четырех лет). У «Рен ТВ» в 2024 г. она увеличилась на 1,3 п. п. в сравнении с 2022 г. до 6,9%, что позволило вещателю в этот период стабильно удерживать за собой пятую строчку в рейтинге самых популярных телеканалов в России. У «Пятого канала» за тот же период доля выросла на 0,7 п. п. до 7,7%. Как результат, в 2024 г. он, согласно данным Mediascope, занял третье место в рейтинге популярных российских телеканалов, сместив на четвертую позицию «Первый канал». «Домашний» (шестое место) в 2024 г. тоже увеличил свою долю относительно 2022 г., но менее значительно – на 0,2 п. п. до 5,1%. В то же время у СТС за последние три года доля сократилась – на 0,2 п. п. до 4,4%, указано в данных Mediascope. При этом вещателю удалось в этот период удержать за собой седьмую строчку в топе телеканалов.