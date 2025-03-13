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Стоимость рекламы в новостных Telegram-каналах выросла за год на 45%

Также расценки существенно подняли авторы каналов на общественно-политическую тематику
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах с января 2024 г. по январь 2025 г. увеличилась на 38%, следует из данных коммуникационной группы Vinci Agency и агентства Social Stars. Абсолютные показатели по всем каналам в мессенджере исследователи не раскрыли, сославшись на то, что «корректнее рассматривать цифры в разбивке по тематическим группам». При анализе стоимости учитывались расценки топ-20 новостных Telegram-каналов по количеству подписчиков и авторских каналов 300 российских блогеров с аудиторией не менее 30 000 подписчиков, уточнили в Vinci Agency и Social Stars. Но названия конкретных каналов авторы исследования также не стали раскрывать, отметив, что эта информация под NDA.

Наиболее существенное увеличение средней стоимости рекламного размещения за указанный период показали новостные Telegram-каналы – на 45% до 273 000 руб., отмечается в исследовании. Причем самого высокого показателя цена за пост среди новостных каналов, по данным Vinci Agency и Social Stars, достигла в январе 2025 г. – 930 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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