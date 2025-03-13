Стоимость рекламы в новостных Telegram-каналах выросла за год на 45%Также расценки существенно подняли авторы каналов на общественно-политическую тематику
Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах с января 2024 г. по январь 2025 г. увеличилась на 38%, следует из данных коммуникационной группы Vinci Agency и агентства Social Stars. Абсолютные показатели по всем каналам в мессенджере исследователи не раскрыли, сославшись на то, что «корректнее рассматривать цифры в разбивке по тематическим группам». При анализе стоимости учитывались расценки топ-20 новостных Telegram-каналов по количеству подписчиков и авторских каналов 300 российских блогеров с аудиторией не менее 30 000 подписчиков, уточнили в Vinci Agency и Social Stars. Но названия конкретных каналов авторы исследования также не стали раскрывать, отметив, что эта информация под NDA.
Наиболее существенное увеличение средней стоимости рекламного размещения за указанный период показали новостные Telegram-каналы – на 45% до 273 000 руб., отмечается в исследовании. Причем самого высокого показателя цена за пост среди новостных каналов, по данным Vinci Agency и Social Stars, достигла в январе 2025 г. – 930 000 руб.