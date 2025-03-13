Стоимость рекламы в новостных Telegram-каналах выросла за год на 45%

Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах с января 2024 г. по январь 2025 г. увеличилась на 38%, следует из данных коммуникационной группы Vinci Agency и агентства Social Stars. Абсолютные показатели по всем каналам в мессенджере исследователи не раскрыли, сославшись на то, что «корректнее рассматривать цифры в разбивке по тематическим группам». При анализе стоимости учитывались расценки топ-20 новостных Telegram-каналов по количеству подписчиков и авторских каналов 300 российских блогеров с аудиторией не менее 30 000 подписчиков, уточнили в Vinci Agency и Social Stars. Но названия конкретных каналов авторы исследования также не стали раскрывать, отметив, что эта информация под NDA.