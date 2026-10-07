Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR54,685-1,49%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 338,21+0,42%RTSI861,7+0,69%RGBI111,11+0,03%RGBITR763,98+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

«Согаз» и «Ингосстрах» подали иски к «Книжному лабиринту» на 123 млн рублей

На фоне финансовых трудностей у сети осталось пять магазинов в Москве и Подмосковье
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Страховые компании «Согаз» и «Ингосстрах» подали в Арбитражный суд Москвы иски к ООО «Книжный лабиринт» (юрлицо одноименной книжной сети; входит в холдинг «Лабиринт») на 110 млн руб. и 12,9 млн руб. соответственно. Это следует из картотеки арбитражных дел. Оба дела назначены к судебному разбирательству, но решения по ним пока не вынесены. Вторым ответчиком по иску «Ингосстраха» выступает ООО «Астор» – юрлицо торгового центра «Галерея «Астор» в Ростове-на-Дону.

Информации о сути обоих исков в материалах дела пока нет. Но в июле 2026 г. Арбитражный суд Москвы уже взыскал с «Книжного лабиринта» в пользу «Ингосстраха» 6,1 млн руб. в рамках другого иска. Именно такую сумму выплатил сам страховщик компании «ДжамильКо» (дистрибутор зарубежных брендов одежды и обуви, в том числе итальянского Elena Miro), указано в материалах этого дела. Причина – ущерб застрахованному товарному запасу компании в магазине бренда Elena Miro в галерее «Астор», который возник из-за пожара в этом ростовском ТЦ в марте 2025 г. После выплаты страхового возмещения к «Ингосстраху» перешло «право требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб», следует из материалов дела.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь