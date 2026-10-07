«Согаз» и «Ингосстрах» подали иски к «Книжному лабиринту» на 123 млн рублей

Информации о сути обоих исков в материалах дела пока нет. Но в июле 2026 г. Арбитражный суд Москвы уже взыскал с «Книжного лабиринта» в пользу «Ингосстраха» 6,1 млн руб. в рамках другого иска. Именно такую сумму выплатил сам страховщик компании «ДжамильКо» (дистрибутор зарубежных брендов одежды и обуви, в том числе итальянского Elena Miro), указано в материалах этого дела. Причина – ущерб застрахованному товарному запасу компании в магазине бренда Elena Miro в галерее «Астор», который возник из-за пожара в этом ростовском ТЦ в марте 2025 г. После выплаты страхового возмещения к «Ингосстраху» перешло «право требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб», следует из материалов дела.