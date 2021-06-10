В 2017 г. мы производили контент преимущественно для телеканалов, но уже начали разрабатывать пакет проектов для платформ. Первым среди интернет-компаний нашими проектами заинтересовался «Яндекс». В 2018 г. мы начали снимать для них «Последнего министра» и «Проект «Анна Николаевна». И на тот момент соотношение проектов для ТВ и онлайна было 80% на 20% в пользу ТВ. Но уже в 2019 г. внутри «Среды» довольно органично произошел слом тенденции в пользу создания проектов для онлайн-платформ, и сейчас это соотношение – 80% на 20%, но уже в пользу видеосервисов.