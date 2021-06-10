«Русский автор мечтает писать, как Сорокин или Пелевин»Совладелец продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов о стратегии перехода в онлайн и сложностях экранизации книг российских писателей
Продюсерская компания «Среда» известна зрителям по таким популярным телевизионным проектам, как сериалы «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер». Все они выходили в эфире «Первого канала», который более 10 лет с момента основания компании в 2008 г. был главным партнером «Среды».
Покупка проектов именно этой компании в 2016 г. стала первой сделкой стримингового гиганта Netflix с российскими продюсерами. С тех пор «Среда» решила закрепить свои позиции на рынке производства контента для видеосервисов и нашла для этого партнера – крупнейший в России видеосервис ivi.
В интервью «Ведомостям» генпродюсер и совладелец «Среды» Иван Самохвалов рассказывает, почему ставку сейчас стоит делать на выпуск проектов для интернет-платформ, в чем отличия создания сериалов для ТВ и видеосервисов и отчего продюсеры выстраиваются в очередь за покупкой прав на экранизацию произведений писателя Алексея Иванова.
Органичный слом в пользу онлайна
– Мы еще в 2016 г. вышли на рынок видеосервисов с предложением по созданию оригинальных сериалов для них. Но тогда рынок был не готов. Чтобы инвестиции в собственные проекты не были венчурными, видеосервисам потребовалось время, рост подписной базы.
В 2017 г. мы производили контент преимущественно для телеканалов, но уже начали разрабатывать пакет проектов для платформ. Первым среди интернет-компаний нашими проектами заинтересовался «Яндекс». В 2018 г. мы начали снимать для них «Последнего министра» и «Проект «Анна Николаевна». И на тот момент соотношение проектов для ТВ и онлайна было 80% на 20% в пользу ТВ. Но уже в 2019 г. внутри «Среды» довольно органично произошел слом тенденции в пользу создания проектов для онлайн-платформ, и сейчас это соотношение – 80% на 20%, но уже в пользу видеосервисов.
Рынок вызрел. Этому способствовал в том числе и коронавирус. Локдаун и, как следствие, рост активности россиян в онлайне перекроили рынок. Культура пользования платформами резко выросла. Сейчас уже для многих не является проблемой, а скорее даже стало нормой заплатить 300 руб. за подписку на видеосервис. Некоторые даже подписаны на несколько. Это большой шаг в сторону европейской модели потребления контента, легального смотрения в сети. Соответственно, у видеосервисов повышаются доходы (в 2020 г. совокупная выручка российских видеосервисов выросла на 66% – здесь и далее данные исследовательской компании «ТМТ консалтинг». – «Ведомости»), им уже есть на что заказывать контент.
Это один фактор. Другой – качество проектов, которые уже вышли на платформах. Пока это, конечно, не «Карточный домик» Netflix в полном смысле этого слова. Но это уже – наши «Карточные домики» – брендообразующие проекты для платформ. В этом и заключается функция оригинальных проектов: работать на повышение узнаваемости и лояльности пользователей к видеосервису с последующей конвертацией их в подписчики.