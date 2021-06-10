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«Русский автор мечтает писать, как Сорокин или Пелевин»

Совладелец продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов о стратегии перехода в онлайн и сложностях экранизации книг российских писателей
Мария Истомина
Совладелец, генпродюсер компании «Среда» Иван Самохвалов /Максим Стулов / Ведомости

Продюсерская компания «Среда» известна зрителям по таким популярным телевизионным проектам, как сериалы «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер». Все они выходили в эфире «Первого канала», который более 10 лет с момента основания компании в 2008 г. был главным партнером «Среды».

Покупка проектов именно этой компании в 2016 г. стала первой сделкой стримингового гиганта Netflix с российскими продюсерами. С тех пор «Среда» решила закрепить свои позиции на рынке производства контента для видеосервисов и нашла для этого партнера – крупнейший в России видеосервис ivi.

В интервью «Ведомостям» генпродюсер и совладелец «Среды» Иван Самохвалов рассказывает, почему ставку сейчас стоит делать на выпуск проектов для интернет-платформ, в чем отличия создания сериалов для ТВ и видеосервисов и отчего продюсеры выстраиваются в очередь за покупкой прав на экранизацию произведений писателя Алексея Иванова.

Органичный слом в пользу онлайна

– C 2022 г. «Среда» будет снимать проекты эксклюзивно для онлайн-кинотеатра ivi и не сможет, как следует из условий сделки, производить контент не только для других видеосервисов, но и для телеканалов. Чем обусловлено решение сосредоточиться на создании контента только для онлайна?

– Мы еще в 2016 г. вышли на рынок видеосервисов с предложением по созданию оригинальных сериалов для них. Но тогда рынок был не готов. Чтобы инвестиции в собственные проекты не были венчурными, видеосервисам потребовалось время, рост подписной базы.

В 2017 г. мы производили контент преимущественно для телеканалов, но уже начали разрабатывать пакет проектов для платформ. Первым среди интернет-компаний нашими проектами заинтересовался «Яндекс». В 2018 г. мы начали снимать для них «Последнего министра» и «Проект «Анна Николаевна». И на тот момент соотношение проектов для ТВ и онлайна было 80% на 20% в пользу ТВ. Но уже в 2019 г. внутри «Среды» довольно органично произошел слом тенденции в пользу создания проектов для онлайн-платформ, и сейчас это соотношение – 80% на 20%, но уже в пользу видеосервисов.

Рынок вызрел. Этому способствовал в том числе и коронавирус. Локдаун и, как следствие, рост активности россиян в онлайне перекроили рынок. Культура пользования платформами резко выросла. Сейчас уже для многих не является проблемой, а скорее даже стало нормой заплатить 300 руб. за подписку на видеосервис. Некоторые даже подписаны на несколько. Это большой шаг в сторону европейской модели потребления контента, легального смотрения в сети. Соответственно, у видеосервисов повышаются доходы (в 2020 г. совокупная выручка российских видеосервисов выросла на 66% – здесь и далее данные исследовательской компании «ТМТ консалтинг». – «Ведомости»), им уже есть на что заказывать контент.

Это один фактор. Другой – качество проектов, которые уже вышли на платформах. Пока это, конечно, не «Карточный домик» Netflix в полном смысле этого слова. Но это уже – наши «Карточные домики» – брендообразующие проекты для платформ. В этом и заключается функция оригинальных проектов: работать на повышение узнаваемости и лояльности пользователей к видеосервису с последующей конвертацией их в подписчики.

– Что определило ваш выбор ivi в качестве партнера? Ведь до этого проекты, которые «Среда» создавала для онлайна, выходили на других видеосервисах – «Кинопоиск HD» «Яндекса», KION (принадлежит телекомоператору МТС), Start.
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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