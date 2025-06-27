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Иван Янковский: «Для меня путь важнее, чем точка назначения»

Звезда «Слова пацана» и «Аутсорса» о популярности, втором сезоне «Фишера» и будущих проектах
Лариса Юсипова
Актер Иван Янковский
Актер Иван Янковский / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В последние два года случилось так, что у Ивана Янковского были главные роли в самых резонансных российских сериалах – «Фишере», «Слове пацана», «Преступлении и наказании», «Аутсорсе». И впереди немало громких премьер. Скоро выйдет ремейк оскароносного фильма Владимира Меньшова – сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» от режиссера «Слова пацана» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской. В самом разгаре работа над полнометражной спортивной драмой «Битва моторов», где Янковский снимается в паре с Юрой Борисовым.

Наконец, в онлайн-кинотеатре Wink сейчас идет второй сезон «Фишера» с подзаголовком «Затмение». Янковский вернулся к роли следователя Евгения Бокова, который на сей раз расследует серию убийств в курортном городе в 1990-е. В интервью «Ведомостям» актер рассказал об испытании популярностью после выхода сериала «Слово пацана», о том, с кем он беседовал перед сном, готовясь к роли в «Аутсорсе», а также чем его поразил Юра Борисов.

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