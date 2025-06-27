Иван Янковский: «Для меня путь важнее, чем точка назначения»

Наконец, в онлайн-кинотеатре Wink сейчас идет второй сезон «Фишера» с подзаголовком «Затмение». Янковский вернулся к роли следователя Евгения Бокова, который на сей раз расследует серию убийств в курортном городе в 1990-е. В интервью «Ведомостям» актер рассказал об испытании популярностью после выхода сериала «Слово пацана», о том, с кем он беседовал перед сном, готовясь к роли в «Аутсорсе», а также чем его поразил Юра Борисов.