«Битвы с экстрасенсами»: астрологи снова в моде

Еще полтора десятка лет назад астрологические конференции собирали городских сумасшедших в балахонах, украшенных звездами. Сегодня балахоны сменили джинсовые мини-юбки, «специалистов» все больше и они все моложе. Астролог и таролог теперь модные профессии. И крайне выгодные. Резонансное судебное разбирательство 2016 г. о банкротстве австралийской брокерской компании BBY запомнилось любопытным прецедентом. В качестве свидетеля вызывалась «профессиональный интуит и энергоцелитель» Невин Роттингер. Она более четырех лет консультировала топ-менеджмент компании по широкому кругу вопросов – от корпоративных сделок до кадровой политики. Для оплаты ее услуг была предусмотрена отдельная строчка в бюджете.