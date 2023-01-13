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«Битвы с экстрасенсами»: астрологи снова в моде

Австралийский журналист Гэри Нанн в своей книге исследует современную индустрию предсказаний
Николай Корнацкий , критик

В продажу поступила одна из главных нон-фикшн новинок сезона – «Битвы с экстрасенсами. Как устроен мир ясновидящих, тарологов и медиумов». Книга не вполне оправдывает свое название. Читатель узнает больше об авторе – австралийском журналисте Гэри Нанне, чем по заявленной теме

Еще полтора десятка лет назад астрологические конференции собирали городских сумасшедших в балахонах, украшенных звездами. Сегодня балахоны сменили джинсовые мини-юбки, «специалистов» все больше и они все моложе. Астролог и таролог теперь модные профессии. И крайне выгодные. Резонансное судебное разбирательство 2016 г. о банкротстве австралийской брокерской компании BBY запомнилось любопытным прецедентом. В качестве свидетеля вызывалась «профессиональный интуит и энергоцелитель» Невин Роттингер. Она более четырех лет консультировала топ-менеджмент компании по широкому кругу вопросов – от корпоративных сделок до кадровой политики. Для оплаты ее услуг была предусмотрена отдельная строчка в бюджете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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