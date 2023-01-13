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«Искусство побеждать»: быдловатый кокни, MI-6 и чемоданчик с макгаффином

В прокат выходит новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом, Хью Грантом и Джошем Хартнеттом
Роман Черкасов , критик

Британская разведка (в лице Эдди Марсона – инспектора Лестрейда из «Шерлока Холмса» Гая Ричи) встревожена: с секретной базы похитили какую-то секретную штуку. Что именно украдено – не известно. Но, судя по шороху, поднявшемуся в мире международного криминала, это нечто очень важное. В общем, нужно срочно выяснить: кто, что и зачем.

Задачу поручают агенту Орсону Форчуну (Джейсон Стэйтем, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Перевозчик») – быдловатому кокни с толоконным лбом и недобрыми глазками-буравчиками. В команду герою дают ехидную американку Сару Фидель (Обри Плаза, известная по фильмам «Скотт Пилигрим против всех» и «Безопасность не гарантируется»), которая метко стреляет и разбирается в компьютерах. И молодого молчаливого оперативника Джей-Джея в исполнении рэпера Багзи Мэлоуна (вторая его кинороль после «Джентльменов») – он тоже метко стреляет и тоже шарит в компьютерах. Впрочем, этот персонаж тут откровенно лишний, как это вообще свойственно персонажам, сыгранным рэперами в фильмах не про рэп.

/Tencent Pictures
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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