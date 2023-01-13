«Искусство побеждать»: быдловатый кокни, MI-6 и чемоданчик с макгаффином

Задачу поручают агенту Орсону Форчуну (Джейсон Стэйтем, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Перевозчик») – быдловатому кокни с толоконным лбом и недобрыми глазками-буравчиками. В команду герою дают ехидную американку Сару Фидель (Обри Плаза, известная по фильмам «Скотт Пилигрим против всех» и «Безопасность не гарантируется»), которая метко стреляет и разбирается в компьютерах. И молодого молчаливого оперативника Джей-Джея в исполнении рэпера Багзи Мэлоуна (вторая его кинороль после «Джентльменов») – он тоже метко стреляет и тоже шарит в компьютерах. Впрочем, этот персонаж тут откровенно лишний, как это вообще свойственно персонажам, сыгранным рэперами в фильмах не про рэп.