Продюсер Роднянский запускает новый международный фестиваль в Москве

Составитель программы фестиваля Стас Тыркин назвал фестиваль «аперитивом в самом начале нового киногода, который вызовет аппетит у зрителей, готовых открывать для себя современное кино, выходящее за границы их ожиданий и представлений о нем». По его словам, в программу показа включены фильмы как классиков, так и талантливых и актуальных новичков.