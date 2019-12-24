Продюсер Роднянский запускает новый международный фестиваль в Москве
Продюсер Александр Роднянский запускает новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition. На фестивале будут показаны иностранные фильмы, еще не вышедшие в российский кинопрокат, сообщил он «Ведомостям». Речь идет о работах лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей.
Фестиваль пройдет в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 г. Партнерами мероприятия будут онлайн-кинотеатр Okko и «Каро.Арт». Фестиваль откроется российской премьерой фильма «1917» Сэма Мендеса. В день показа он выйдет в прокат в России. На фестивале также будут показаны «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишневый переулок, 7» Йонфаня.
Составитель программы фестиваля Стас Тыркин назвал фестиваль «аперитивом в самом начале нового киногода, который вызовет аппетит у зрителей, готовых открывать для себя современное кино, выходящее за границы их ожиданий и представлений о нем». По его словам, в программу показа включены фильмы как классиков, так и талантливых и актуальных новичков.
«На протяжении 11 лет кинокомпания «Кинотавр», в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля – собственно «Кинотавр» в Сочи и «Лики любви» в Москве», – напомнил Роднянский. Команда «Кинотавра» во главе с Ситорой Алиевой открыла российским зрителям таких режиссеров, как Томас Винтерберг, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Хонг Санг-Су, Николас Виндинг Рефн, Апичатпонг Вирасетакул и Асгар Фархади, отметил он.