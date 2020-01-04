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Обращение президента остается самой популярной передачей новогоднего эфира

Ведомости

Новогоднее обращение президента Владимир Путина вновь стало самой популярной передачей эфира российских телеканалов 31 декабря, следует из предварительных данных Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Итоговые цифры Mediascope предоставит только 9 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе исследовательской компании.

Больше всего зрителей в новогоднюю ночь было, как обычно, у выступления Путина в эфире «Первого канала»: обращение посмотрели 15,3% россиян старше 4 лет в городах с населением более 100 000 человек (рейтинг) или 35,3% таких россиян с включенным телевизором (доля). Это выше цифр прошлого года, тогда они равнялись 14,5% и 33,1% соответственно.

Количество зрителей, смотревших поздравление президента на канале «Россия 1» за год наоборот снизилось: рейтинг — с 12,2% до 10,34%, доля – с 27,6% до 23,76%.

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