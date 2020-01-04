Обращение президента остается самой популярной передачей новогоднего эфира

Больше всего зрителей в новогоднюю ночь было, как обычно, у выступления Путина в эфире «Первого канала»: обращение посмотрели 15,3% россиян старше 4 лет в городах с населением более 100 000 человек (рейтинг) или 35,3% таких россиян с включенным телевизором (доля). Это выше цифр прошлого года, тогда они равнялись 14,5% и 33,1% соответственно.