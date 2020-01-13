Фонд кино подал иск к Kinodanz на 45 млн рублей

Министр культуры Владимир Мединский в сентябре говорил, что министерство ведет более 20 судебных споров с кинопроизводителями, которые получили госсубсидии, но не сделали проект или сделали его с нарушением, или не исполнили обязательства перед бюджетом. В Генпрокуратуре заявляли, что по итогам проверок было заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов.