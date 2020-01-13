Фонд кино подал иск к Kinodanz на 45 млн рублей
Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск к кинокомпании Kinodanz (переименована в KD Studios) на 45 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 30 декабря, суд принял его к производству и начнет рассматривать в феврале.
В пресс-службе Фонда кино пояснили, что исковые требования предъявлены в связи с частичным неисполнением Kinodanz обязательств по возврату средств, предоставленных с условием полного возврата на поддержку проката фильма «Эбигейл». Точный размер субсидии в Фонде кино не назвали.
Kinodanz трижды получала господдержку на производство фильмов «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Танцы насмерть», по данным ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах). Всего Минкультуры выделило компании 52 млн руб. на безвозвратной основе. При этом все три фильма не смогли окупиться в прокате.
Министр культуры Владимир Мединский в сентябре говорил, что министерство ведет более 20 судебных споров с кинопроизводителями, которые получили госсубсидии, но не сделали проект или сделали его с нарушением, или не исполнили обязательства перед бюджетом. В Генпрокуратуре заявляли, что по итогам проверок было заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов.