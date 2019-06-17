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Badcomedian и компания Kinodanz пошли на мировую по иску на 1 млн рублей

Компания Kinodanz (недавно была переименована в KD Studios) и видеоблогер Евгений Баженов, ведущий YouTube-канал Badcomedian, достигли мирового соглашения. Об этом сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

«Стороны достигли соглашения о том, что больше не имеют друг к другу претензий и считают ситуацию урегулированной», – сказал он.

По его словам, на заседании суда 24 июня ожидается прекращение производства по делу. Условия мирового соглашения он не раскрыл.

О том, что Kinodanz подала иск к Badcomedian, сам Баженов рассказал у себя на канале в YouTube в начале июня. Иск был подан в Красногорский городской суд 18 января. Компания требовала выплату 1 млн руб. компенсации и запрета для Баженова на использование фрагментов ее фильмов в обзорах.

Претензии Kinodanz касались фильма «За гранью реальности», рассказывал Баженов. Компания утверждает, что блогер нарушил нормы цитирования художественных произведений, сообщил он. Badcomedian напоминал, что таких норм в законе нет.

Фильм «За гранью реальности» вышел в прокат в марте 2018 г. Обзор на него – под названием «За гранью реальности (Russian X-man и 11 друзей Мединского)» – блогер опубликовал 3 мая. Как свидетельствует статистика YouTube, по состоянию на начало июня у ролика было почти 7 млн просмотров, а на момент публикации этой заметки 17 июня количество просмотров увеличилось почти до 8,3 млн.