Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний

Министр культуры Владимир Мединский в сентябре в интервью «Коммерсанту» говорил, что министерство ведет более 20 тяжб, в том числе уголовных, с кинопроизводителями, которые получили госсубсидии, но не сделали проект или сделали его с нарушением, или не исполнили обязательства перед бюджетом. По словам Мединского, Минкультуры выиграло все иски, и в бюджет Фонда кино было возвращено почти 700 млн руб.